Amazon embauche une cadre dirigeante de Twitter pour relever les défis de la diversité

Publié le: lundi 20 septembre 2021

Amazon a embauché un cadre de Twitter, Candi Castleberry Singleton, en tant que vice-président de la diversité mondiale, de l’équité et de l’inclusion.

Le travail de Candi Castleberry Singleton sera d’aider Amazon à atteindre les objectifs de diversité qu’il a définis en avril, notamment en doublant le nombre de dirigeants noirs dans l’entreprise par rapport à il y a un an et en augmentant de 30 % le nombre de femmes occupant des postes de haute technologie.

Le plus grand détaillant en ligne au monde a récemment fait l’objet d’un examen minutieux pour discrimination présumée. Il a fait l’objet d’au moins six poursuites cette année invoquant des préjugés raciaux, sexistes voire les deux, subis par des salariés. Un plaignant, par exemple, a déclaré qu’Amazon avait embauché des personnes noires à des postes inférieurs et les avait promus plus lentement que les travailleurs blancs.

Amazon s’est défendu en déclarant ne pas avoir trouvé de preuves qui appuyaient ces allégations et qu’elle n’avait aucune tolérance pour le harcèlement ou la discrimination.

La vice-présidente principale Beth Galetti a déclaré que Candi Castleberry Singleton commencerait le mois prochain. Elle “rejoindra mon équipe de direction et sera l’animatrice de nos échanges bihebdomadaires sur la diversité, l’équité et l’inclusion avec l’équipe S“, en référence aux cadres supérieurs de l’entreprise.

Candi Castleberry Singleton, qui s’identifie comme « Black », était vice-président de Twitter après une carrière de plusieurs décennies dans les affaires et le milieu universitaire, selon Amazon. Elle a déclaré dans le mémo de l’entreprise : “Si nous réussissons, ensemble, nous pouvons créer un plus grand sentiment d’inclusion non seulement au sein d’Amazon, mais pour les clients Amazon du monde entier.”