Seniors face à l’incertitude : découvrez leur secret pour rester généreux

Face à une économie de plus en plus imprévisible en France, le soutien financier au sein de la famille se révèle être une bouée de sauvetage pour de nombreux foyers. Les seniors, souvent vus comme des rocs de stabilité financière, n’hésitent pas à filer un coup de main à leurs enfants et petits-enfants. Pourtant, même s’ils souhaitent transmettre leur aide aux générations suivantes, les montants versés tendent à baisser d’une année à l’autre.

Le soutien familial, un pilier fragile

Une enquête menée par OpinionWay en 2023 met en avant le rôle du soutien entre les générations. Le sondage, qui a interrogé 1 032 personnes âgées de 55 à 75 ans, révèle que 66 % des seniors aident financièrement leurs enfants, tandis que 41 % apportent un coup de pouce à leurs petits-enfants. Ces chiffres montrent bien que la solidarité familiale reste ancrée dans le quotidien des foyers français.

Cela dit, cette générosité n’est pas la même selon que l’on s’est préparé ou non à la retraite, et les dispositifs d’aide sociale peuvent jouer un rôle crucial. Parmi ceux qui ont anticipé cette période de leur vie, 76 % soutiennent leurs enfants. Par contre, ce pourcentage tombe à 60 % chez ceux qui n’ont pas pris le temps de planifier leur retraite.

Les différentes formes d’aide financière

Les seniors offrent leur soutien de plusieurs façons. Ainsi, en 2023, 54 % des aides se présentent sous forme de cadeaux, tandis que 53 % sont versées en espèces. Les donations, quant à elles, ne représentent que 21 %, contre 26 % en 2022. Le financement d’activités et de loisirs a lui aussi diminué, passant à 14 % contre 19 % l’année précédente. De même, les versements sur des comptes d’épargne ont baissé à 8 % alors qu’ils étaient de 13 % en 2022.

Cette diversité dans les formes de soutien permet de voir comment les aînés s’ajustent aux besoins changeants de leurs proches, même si la baisse générale des montants versés inquiète ceux qui dépendent de cette aide.

L’effet bien tangible de l’inflation

L’inflation n’est pas en reste dans cette histoire. Le montant moyen des aides régulières est passé de 182 euros par mois en 2022 à 158 euros par mois en 2023. Par ailleurs, les aides ponctuelles ont chuté aussi, s’élevant désormais à 1 307 euros, ce qui fait environ 400 euros de moins qu’en 2022, lorsque ces aides atteignaient 1 718 euros.

Cette tendance à la baisse se confirme puisque 22 % des retraités déclarent donner moins d’aide qu’avant. Cette situation pèse particulièrement sur les jeunes adultes qui comptent sur ce soutien pour gérer des dépenses de plus en plus élevées, comme le logement.

Anticiper pour mieux transmettre

Face à ces défis, il devient important pour les retraités de penser à la transmission de leur patrimoine de manière à protéger vos héritiers et à optimiser les avantages fiscaux et à réduire les frais liés aux successions ou aux donations, en considérant des alternatives à l’assurance-vie.

La situation actuelle invite à regarder de près l’avenir du soutien entre les générations en France. Alors que l’économie continue d’évoluer et que les tensions financières se font sentir davantage, chaque génération se doit d’adapter ses stratégies financières pour essayer d’assurer un avenir stable et serein pour tous.