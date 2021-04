Greta Thunberg fait un don de 100 000 euros pour lutter contre les inégalités face à la vaccination

Publié le: mardi 20 avril 2021

La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a dénoncé lundi la « tragédie » de l’iniquité des vaccins en faisant don de 100 000 € au programme Covax pour un accès mondial aux vaccins de Covid-19, à travers sa fondation.

Le don à la Fondation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) soutiendra l’achat de vaccins destinés aux populations et aux agents de santé les plus vulnérables de certains des pays les plus pauvres du monde. « J’exhorte la communauté mondiale à suivre l’exemple de Greta et à faire ce qu’elle peut », a déclaré le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué.

« La communauté internationale doit faire plus pour s’attaquer à la tragédie qu’est l’iniquité des vaccins », a déclaré Greta Thunberg, 18 ans.

« Nous avons les moyens à notre disposition pour corriger le grand déséquilibre qui existe aujourd’hui dans le monde dans la lutte contre Covid-19. Tout comme pour la crise climatique, nous devons aider les plus vulnérables en premier. »

Elle a déclaré que Covax « offre la meilleure voie à suivre pour garantir une véritable équité en matière de vaccins et un moyen de sortir de la pandémie. » Près de 900 millions de doses de vaccins Covid-19 ont été injectées dans au moins 206 territoires à travers le monde, selon un décompte de l’AFP.

0,1% des doses administrées dans les 29 pays les plus pauvres

Environ 48% des doses ont été administrées dans des pays à revenu élevé représentant 16% de la population mondiale. À peine 0,1% ont été administrés dans les 29 pays aux revenus les plus faibles, qui abritent 9% de la population mondiale.

L’installation Covax garantit que les 92 économies participantes les plus pauvres peuvent accéder aux injections de coronavirus, le coût étant couvert par les donateurs. Depuis le premier déchargement au Ghana le 24 février, Covax a livré plus de 39 millions de doses à 114 territoires participants.

Greta Thunberg a également déclaré qu’elle ne prévoyait pas de se rendre à la conférence des Nations Unies sur le climat qui se tiendra en Écosse en novembre, craignant que l’inégalité d’accès aux vaccins Covid-19 ne laisse de nombreux pays dans l’impossibilité d’y assister.