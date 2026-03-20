À Aix-en-Provence, Moundir incarne l’esprit du Winamax Poker Tour

Le coup d’envoi de la grande finale du Winamax Poker Tour 2026 est donné ce vendredi 20 mars au Pasino d’Aix-en-Provence, propriété du groupe Partouche. Dans cet événement phare du poker amateur européen, Moundir s’impose comme une figure centrale, lui qui représente Winamax depuis plus de douze ans.

Fort d’un parcours à travers toute la France avec huit étapes disputées, il aborde cette finale avec une motivation intacte. Son approche du poker repose avant tout sur l’échange et la proximité avec les joueurs. Pour lui, l’essentiel est ailleurs que dans les résultats : « On joue, on discute, on prend des photos », une philosophie qui résume parfaitement l’ADN du circuit.

Avec plus de 3000 participants attendus, la finale s’annonce comme un moment fort, notamment sur le format 6-Max, très prisé pour son rythme soutenu. Moundir met en lumière le travail de l’équipe marketing de Winamax, saluée pour sa créativité et sa capacité à faire évoluer chaque événement, contribuant largement à démocratiser le poker en France.

Son histoire personnelle dans le poker témoigne de cette progression. D’abord connu pour ses apparitions télévisées, il a su se construire une légitimité à force de travail et d’expérience, en signant plusieurs résultats notables sur le circuit, notamment lors des WSOP à Las Vegas.

En parallèle, il anime chaque semaine le RMC Poker Show aux côtés de Daniel Riolo, sous la production de Jérémy Sirvin. Le 29 mars, l’émission sera exceptionnellement délocalisée au Pasino d’Aix-en-Provence, au cœur de l’événement.

Pour Moundir, cette finale dépasse le cadre du jeu : elle incarne une communauté, une passion et un état d’esprit. Une célébration du poker dans ce qu’il a de plus accessible et fédérateur.