L’impact de la réforme des retraites sur les femmes

Publié le: vendredi 20 janvier 2023

Emmanuel Macron souhaite relever l’âge de la retraite de deux ans pour éviter que le système de retraite ne soit dans le rouge. Il a offert une retraire minimale garantie de 1 200 euros par mois après avoir travaillé une carrière complète à temps plein.

Mais pour certains, le relèvement de l’âge de la retraite de 62 à 64 ans et le nombre d’années de cotisation relevé à de 42 et 43 pour recevoir une pension complète rendront les choses encore plus difficiles pour que les femmes.

Selon les règles en vigueur, les retraites des femmes françaises sont déjà inférieures de 40 % à celles des hommes, selon les données du gouvernement.

« Les femmes ont déjà d’énormes problèmes pour avoir une période de cotisation complète en raison du congé de maternité et du travail à temps partiel qu’elles prennent pour s’occuper des enfants », a déclaré Léa Lejeune, fondatrice du média financier féministe Plan Cash.

Le gouvernement a de son côté déclaré que les femmes seraient mieux loties dans le cadre de la réforme car elle ne relève pas le seuil de 67 ans.

Selon le gouvernement, la réforme permettra de prendre en compte chaque année le congé parental de 3 000 femmes supplémentaires pour leurs cotisations retraite.

La réforme serait vitale pour s’assurer que le système ne s’effondre pas, indique Emmanuel Macron. Repousser l’âge de la retraite de deux ans et prolonger la période de cotisation rapporterait 17,7 milliards d’euros supplémentaires de cotisations annuelles de retraite, permettant au système d’atteindre l’équilibre d’ici 2027, selon les estimations du ministère du Travail.

Cependant, la réalité est que simplement travailler plus longtemps est plus facile à dire qu’à faire, car de nombreuses personnes de plus de 55 ans ont déjà du mal à trouver du travail, car les employeurs encouragent souvent les gens à prendre une retraite anticipée afin d’embaucher des collègues plus jeunes et moins chers.

« Après 55 ans, les femmes ont beaucoup de mal à rester au travail« , a déclaré Léa Lejeune.