Patagonia offre 10 millions de dollars aux associations

Publié le: mercredi 19 décembre 2018

L’entreprise Patagonia a annoncé qu’elle allait verser 10 millions de dollars à des associations d’ici la fin d’année. L’argent dégagé servira à défendre l’environnement et à soutenir la lutte contre la pollution.

C’est un geste généreux qui va faire beaucoup de bruit. L’entreprise américaine Patagonia est spécialisée dans le textile et l’équipement sportif pour le plein air. Depuis plusieurs années, elle s’engage aux côtés d’associations en faveur de la préservation de la nature. Mais en cette fin d’année 201, Patagonia va plus loin. Grâce aux récents aménagements fiscaux du gouvernement de Donald Trump, plusieurs grosses entreprises américaines ont eu droit à un cadeau fiscal important. Pour Patagonia, le montant s’élève à 10 millions de dollars. L’entreprise a donc décidé de faire un geste fort et de verser tout de même cette somme, mais à des associations.

Les 10 millions d’euros vont donc servir à financer plusieurs associations choisies par les dirigeants de Patagonia. Parmi elles, plusieurs projets visent à la protection des sols, de l’eau et de la qualité de l’air. Certaines initiatives en lien avec l’agriculture biologique seront également financées par cette cagnotte spéciale. En début d’année 2018, Patagonia s’était déjà publiquement opposée à l’administration Trump. L’entreprise avait engagé des poursuites contre l’état fédéral à cause de la déclassification d’une zone naturelle protégée.