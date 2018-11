Le premier drive zéro déchet au monde va bientôt ouvrir ses portes à côté de Toulouse

Publié le: lundi 19 novembre 2018

Le Drive « tout nu » proposera très prochainement à Toulouse d’emporter ses courses sans aucun emballage jetable.

La formule du Drive tout nu qui ouvrira ses portes en banlieue toulousaine dans les prochains jours, proposera une formule presque en tout point similaire aux autres drives, mis à part qu’ici, le client ne repartira avec aucun emballage jetable.

Salomé Géraud et Pierre Géraud-Liria, tous deux porteurs du concept de ce drive atypique ont décidé d’installer leur enseigne à Blagnac où se situe le siège d’Airbus, où travaillent près de 23 000 personnes.

Concrètement, après avoir effectué ses achats en ligne, le client pourra venir les collecter en voiture auprès du drive tout nu. Les produits sont conditionnés dans des emballages réutilisables, tels que des bocaux en verre et des sacs en toile. Chaque emballage est consigné et représente un bon d’achat de 10 centimes remis lors de la visite suivante. Les emballages sont alors nettoyés et remis dans le circuit.

Parmi la gamme de produits proposés, on trouve aussi bien de l’alimentaire, que des cosmétiques ou encore des produits ménagers.

Les emballages représentent 50 % du volume des poubelles françaises. L’équipe du Drive tout nu a alors décidé de privilégier les circuits courts et d’opter pour le zéro déchet afin de réduire l’impact environnemental des ménages.

Le prix des produits reste quant à lui égal à celui du système traditionnel en partant du constat que l’emballage des produits constitue de 10 à 40 % du prix de vente.

Au total ce sont près de 250 références qui se côtoient sur les étals de l’entrepôt du Drive tout nu. Malheureusement, il n’existe pas aujourd’hui de solution pour proposer des produits carnés frais via des emballages réutilisables.