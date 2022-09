Gaspillage : Le Royaume Uni se mobilise dans ses supermarchés

Publié le: lundi 19 septembre 2022

Afin d’éviter le gaspillage alimentaire et encourager leurs clients à consommer des aliments encore bons, les supermarchés britanniques Waitrose ont annoncé lundi 1er août 2022 retirer les dates de consommation recommandée sur 500 produits.

Dès le mois de septembre 2022, les supermarchés Waitrose, qui comptent 332 magasins, retireront la mention “best before” (“meilleur avant”) des étiquettes de leurs 500 produits alimentaires, d’après un communiqué de l’entreprise.

4,5 millions de tonnes à la poubelle

L’entreprise veut supprimer les dates indicatives au-delà de laquelle la consommation reste sans danger, pour 500 produits alimentaires frais, notamment des fruits et des légumes sous emballage.

En Grande-Bretagne, chaque année, c’est l’équivalent de 4,5 millions de tonnes d’aliments qui sont jetés.

Selon la chaîne de distribution, cette mesure “vise à réduire le volume de gaspillage alimentaire des ménages britanniques en invitant les clients à faire preuve de jugement au moment de choisir leurs produits et en regardant par eux-même si le produit à l’air bon”.

“On sent, on regarde, et on avise”.

Une initiative écologique et économique pour le consommateur dans un contexte mondial d’inflation qui n’en finit pas.

“Nous estimons que la suppression des dates sur les fruits et légumes frais pourrait sauver l’équivalent de 7 millions de paniers de nourriture de la poubelle”, indique le communiqué.

20 % du gaspillage alimentaire serait lié à une mauvaise compréhension. Les consommateurs confondent souvent les produits étiquettés DLUO (Date Limite d’Utilisation Optimale) qui restent souvent bons à consommer après le dépassement de la date indiquée, et les produits DLC (Date Limite de Consommation) indiqués par mesure sanitaire.

L’anti-gaspi en Europe

En Espagne, afin de limiter le gaspillage alimentaire, le gouvernement a instauré une amende pouvant aller jusqu’à 60 000 euros.

En France, Carrefour avait déjà initié le gouvernement en 2014 avec sa campacgne “Act for food”. Une anière de jeter moins de nourriture en passant par diverses actions : panier zéro gaspi composés de fruits et légumes issus de produits conditionnés et/ou en vrac pour 3 euros, allongeant de 7 à 10 jours des DLUO des yaourts ou en dons pour les banques alimentaires.

Les Français gaspillent en moyenne 30 kilos de nourriture par an et par personne, dont 7 kg de nourriture encore emballés.