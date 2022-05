Réveil des consciences : le métro affiche le dernier rapport du Giec

Publié le: jeudi 19 mai 2022

Depuis lundi 16 mai 2022, des affiches publicitaires signées « Pour un réveil écologique » pointent les dix gros points du troisième et dernier rapport du Giec. Une opération de communication pour r-éveiller les consciences sur l’urgence des changements climatiques…

« Ce soir c’est burger ? Non c’est rapport du Giec ! », peut-on lire sur les quais du métro parisien.

Des étudiants et jeunes diplômés du collectif « Pour un réveil écologique » ont osé une campagne publicitaire sans précédent dans le métro parisien.

Entre les habituelles affiches 4×3 pour des marques de vêtements et les publicités pour des livraisons rapides, le dernier rapport du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) s’est invité en début de semaine, dans le quotidien des 5 millions d’usagers de la RATP sur les quais de 108 stations.

Un « joli succès », en concertation avec Mediatransports

A l’origine de ce coup médiatique pour la transition écologique, un poste regroupant les dix points clés du rapport et tenant sur une page, publié sur le réseau social Linkedln. Mediatransports, la régie publicitaire du métro parisien, taguée sous le poste, a très vite donné son accord pour cette opération.

« Non seulement, il a eu un joli succès, générant près de 30 000 « j’aime », mais Mediatransport nous a rapidement appelés pour nous donner l’opportunité de concrétiser ce projet », explique Amélie Deloche, qui regrette que les deux premier volumes du Giec aient été « publiés dans une relative indifférence ».

En effet, 13 minutes seulement ont été consacrés au troisième et dernier volet du 4 avril dans les journaux télévisés, selon les chiffres du collectif Climat Médias. Le JDD avait rapporté quant à lui, que la presse française parlait 55 fois plus de la guerre en Ukraine que du rapport du Giec, et près de 20 fois plus du Covid-19.

Afin de lutter contre cette faible médiatisation, le collectif a pensé à cette opération de communication, puisque, selon lui, Mediatransports « offre des espaces gracieux pour la promotion de différentes causes, et notamment pour les enjeux environnementaux ».

R-éveiller les consciences

L’affiche sera visible sur les quais de 108 stations, soit près d’un tiers du réseau. « Essentiellement à Paris et parmi celles qui comptent le plus de passage », précise Amélie Deloche.

Un QR code visible sur l’affiche permet aussi aux usagers de lire la synthèse tranquillement chez soi et mieux se pencher sur la question de l’urgence écologique, qui nous concerne tou-t-es.

Le troisième et dernier volume du Giec réaffirmait notamment que les humains étaient « indiscutablement » responsables du réchauffement climatique. La planète a gagné environ +1,1°C depuis l’ère pré-industrielle et devrait atteindre +1,5°C ou 1,6°C d’ici 2030, soit une dizaine d’années plus tôt que prévu. Et avec des conséquences dévastatrices.