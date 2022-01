Baromètre 360 Impact : Schneider Electric, LVMH et Hewlett Packard sur le podium

Publié le: mercredi 19 janvier 2022

Schneider Electric, LVMH et Hewlett Packard sont les trois entreprises désignées par le site « Raisons d’être » comme étant celles ayant les meilleures politiques RSE parmi les 50 plus grandes entreprises mondiales exerçant une activité en France.

Les grands gagnants du baromètre: Schneider Electric, LVMH et Hewlett Packard

Dans son baromètre 360 Impact — réalisé à partir d’un score qui se décline à parts égales entre les critères “contribution à la société”, “conditions de travail” et “impact environnemental” — le site Raisons d’être a identifié et mis à l’honneur les politiques RSE de Schneider Electric, LVMH et Hewlett Packard.

À la première place, Schneider Electric qui a aligné sa politique RSE sur les Objectifs de Développement Durable de l’ONU et qui se démarque de ses concurrents. En septembre 2021, le groupe énergétique avait déjà été distingué par le magazine Fortune, avec le prix de l’entreprise où il fait bon vivre.

Juste derrière, à la deuxième place, le baromètre salue l’action RSE de Hewlett Packard. Cette entreprise s’est engagée depuis vingt ans à prendre en compte son impact social et environnemental dans le calcul de sa performance. Un engagement remarqué également par EcoVadis qui a, en 2021, octroyé une reconnaissance Platine à l’entreprise informatique américaine.

A la troisième place du classement figure LVMH. Dès 2020, le groupe de luxe s’est mobilisé contre la propagation du Covid-19 en mettant à disposition ses lignes de production. LVMH a aussi renforcé son engagement pour l’environnement en signant un partenariat avec l’association Canopy en juin 2021, afin de lutter contre la déforestation, et avec son programme Life 360, le groupe entend également promouvoir l’écoconception, la traçabilité et l’utilisation de plastique recyclé.

Les mentions honorables : Roche, Sanofi et Philips

Raisons d’être a également publié 3 « sous-classements » en fonction de la contribution à la société civile, les conditions de travail proposées et l’impact environnemental de l’entreprise. Concernant le premier critère, outre les lauréats du classement général, le groupe pharmaceutique Roche est nommé à la 3e place : il s’est engagé à soutenir et accompagner 70 entrepreneurs désireux de contribuer à la mise en place de projets innovants et solidaires.

S’agissant du bien-être au travail, Raisons d’être distingue particulièrement Sanofi : le groupe pharmaceutique est premier de ce classement. En 2020, le groupe avait déjà reçu la certification « Top Employer France » et est reconnu pour sa mise en place de bonnes pratiques pour le développement professionnel de ses collaborateurs.

Enfin, au sein du classement de l’impact environnemental, c’est Philips qui se signale avec la première place : c’est l’une des premières entreprises médicales mondiales à avoir atteint ses objectifs de neutralité carbone dans ses activités. En 2020, le groupe d’électroménager, d’équipement médical et d’éclairage était également à nouveau classé dans la liste A du Carbon Disclosure Project, l’organisation non gouvernementale qui classe les plus grandes entreprises en fonction de leur impact environnemental.