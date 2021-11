A qui profiteront les augmentations de salaires attendues en France en 2022 ?

Publié le: jeudi 18 novembre 2021

Une nouvelle étude a révélé que les entreprises prévoient d’augmenter les salaires des travailleurs de 2,4 % en moyenne en 2022

Les salaires des travailleurs en France devraient augmenter en moyenne de 2,4 % en 2022, selon une étude réalisée par le cabinet de conseil en politique salariale People Base.

People Base a demandé à 569 entreprises d’un échantillon représentatif de la composition économique et industrielle de la France si elles prévoyaient de proposer des augmentations de salaire à leurs salariés l’année prochaine.

Plus de 42 % allaient augmenter les salaires de l’ensemble de leur personnel, 11 % de plus qu’en 2021 et 9 % de plus qu’en 2018.

Seuls 0,35% des personnes interrogées ont déclaré avoir décidé de geler les salaires du personnel, contre 19% en 2021. L’augmentation moyenne de 2,4% – qui prend en compte à la fois les augmentations salariales générales et individuelles – est également en hausse par rapport aux 1,3% de cette année.

Cependant, il n’est que de 0,2% au-dessus du taux d’inflation prévu pour la zone euro l’année prochaine.

Certains secteurs plus prompts à revoir les salaires

On s’attend à ce que les secteurs qui ont été particulièrement touchés par les difficultés de recrutement de personnel après les fermetures liées au Covid – notamment dans les transports, le nettoyage, la restauration et l’hôtellerie – soient les plus susceptibles d’offrir des salaires plus élevés aux employés.

L’Union des métiers des industries de l’hôtellerie a par exemple suggéré d’éventuelles augmentations de salaire de 6 à 9 %.

Les syndicats des transports demandent une augmentation de 10 %, tandis que les employeurs n’ont proposé que 3,5 à 4,5 %.

« Il y a, je pense, beaucoup d’entreprises qui vont augmenter les salaires parce que, d’abord, les salaires n’ont quasiment pas augmenté en 2020 et 2021, [mais aussi] à cause de l’inflation et parce qu’elles ont du mal à recruter », Geoffroy Roux de Bézieux, président de la fédération patronale Mouvement des entreprises de France, a déclaré cette semaine à RTL.

« Ce n’est pas le rôle de l’État de décider à la place des entreprises. Chaque entreprise examinera la situation au début de l’année prochaine », et les résultats positifs de 2021 pousseront beaucoup à augmenter les salaires des travailleurs, a-t-il ajouté.

« Il y aura des augmentations de salaire importantes dans l’industrie de la restauration, je pense, car il y a une négociation en cours [déjà]. Le problème qui se cache derrière tout cela est que les prix devront également augmenter. »

Davantage d’augmentations individuelles que collectives

Geoffroy Roux de Bézieux a également indiqué qu’il y aura de nombreuses aides financières et primes versées cette année, ajoutant que ces augmentations salariales ponctuelles impactent la croissance des salaires réels.

« Chaque fois que vous versez des salaires, […] les employés reçoivent moins d’aide financière. C’est une bonne solution à court terme car elle permet aux gens de maintenir leur pouvoir d’achat mais c’est une mauvaise solution à long terme. »

L’enquête de People Base a également révélé que, si la proportion d’entreprises proposant des augmentations de salaire à tous les membres du personnel avait légèrement diminué, passant de 43% en 2020 à 41,6% cette année, les augmentations de salaire individuelles devraient être plus généreuses.

Alors que les augmentations salariales générales devraient être de 1,2 % en moyenne et ne seront accordées que par 42 % des entreprises, les augmentations de salaire individuelles devraient atteindre 2,3 % et 99,8 % des entreprises envisagent de les accorder.