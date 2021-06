La pandémie de COVID-19 a touché plus de 60 millions de travailleurs domestiques dans l’économie informelle

Publié le: jeudi 17 juin 2021

La pandémie de COVID-19 a exacerbé les conditions de travail qui étaient déjà très mauvaises, et les travailleurs domestiques étaient plus vulnérables aux retombées de la pandémie en raison des lacunes de longue date en matière de travail et de protection sociale, selon un nouveau rapport de l’OIT.

« Cela a particulièrement touché les plus de 60 millions de travailleurs domestiques de l’économie informelle », note le rapport.

Dix ans après l’adoption d’une convention historique de l’Organisation internationale du travail (OIT) qui a confirmé leurs droits au travail, les travailleurs domestiques se battent toujours pour être reconnus en tant que travailleurs et prestataires de services essentiels.

Les conditions de travail de beaucoup ne se sont pas améliorées depuis une décennie et ont été aggravées par la pandémie de COVID-19, selon le rapport.

Au plus fort de la crise, les pertes d’emplois parmi les travailleurs domestiques allaient de 5 à 20 % dans la plupart des pays européens, ainsi qu’au Canada et en Afrique du Sud. Dans les Amériques, la situation était pire, avec des pertes s’élevant à 25-50 %. Au cours de la même période, les pertes d’emplois parmi les autres salariés ont été inférieures à 15 % dans la plupart des pays.

Besoin urgent de formaliser le travail domestique informel

Les données du rapport montrent que les 75,6 millions de travailleurs domestiques dans le monde (4,5 % des employés dans le monde) ont considérablement souffert, ce qui a à son tour affecté les ménages qui comptent sur eux pour répondre à leurs besoins quotidiens en matière de soins.

« La crise a mis en évidence le besoin urgent de formaliser le travail domestique pour garantir leur accès à un travail décent, en commençant par l’extension et la mise en œuvre des lois du travail et de la sécurité sociale à tous les travailleurs domestiques », a déclaré le Directeur général de l’OIT, Guy Ryder.

Il y a dix ans, l’adoption de la convention historique sur les travailleurs domestiques, 2011 (n° 189) a été saluée comme une avancée pour les dizaines de millions de travailleurs domestiques dans le monde, dont la plupart sont des femmes.

Depuis lors, il y a eu quelques progrès — avec une diminution de plus de 16 % du nombre de travailleurs domestiques qui sont totalement exclus du champ d’application des lois et réglementations du travail.

Un secteur à prédominance féminine

Le travail domestique reste un secteur à prédominance féminine, employant 57,7 millions de femmes, qui représentent 76,2 % des travailleurs domestiques. Alors que les femmes constituent la majorité de la main-d’œuvre en Europe, en Asie centrale et dans les Amériques, les hommes sont plus nombreux que les femmes dans les pays arabes (63,4 %) et en Afrique du Nord et représentent un peu moins de la moitié de tous les travailleurs domestiques en Asie du Sud (42,6 %).

La grande majorité des travailleurs domestiques sont employés dans deux régions. Environ la moitié (38,3 millions) se trouve en Asie et dans le Pacifique – en grande partie à cause de la Chine – tandis qu’un autre quart (17,6 millions) se trouve dans les Amériques.