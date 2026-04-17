Cette borne connectée élimine les moustiques tigres sur 750 m² sans aucun produit chimique

Avec le retour des beaux jours et les premières chaleurs, la lutte contre les moustiques, et en particulier le moustique tigre, repart de plus belle. Pour répondre au problème, la société INYO lance I-Garden, une borne anti-moustique connectée qui se présente comme une alternative écologique aux solutions classiques à base d’insecticides.

Une solution high-tech pour protéger le jardin

I-Garden mise sur une approche originale qui respecte la faune locale tout en ciblant les femelles moustiques tigres, assoiffées de sang. La borne fonctionne par biomimétisme : elle reproduit la respiration et l’odeur de la peau humaine.

Le dispositif diffuse du CO₂ biosourcé (produit à partir de matières organiques) associé à un attractif olfactif pour attirer les moustiques. Lorsqu’ils s’approchent, deux entrées latérales les aspirent et les capturent dans des filets, le tout sans utiliser d’insecticides.

Un seul appareil couvre jusqu’à 750 m². Pour qu’il soit le plus efficace possible, il est recommandé de l’installer en zone ombragée afin d’augmenter son attrait pour les moustiques. La technologie préserve par ailleurs les insectes pollinisateurs et la faune domestique, ce qui répond aux préoccupations écologiques grandissantes.

Une borne connectée et simple à piloter

La borne embarque du Bluetooth et se commande à distance depuis une application mobile dédiée. L’application permet de régler la puissance de ventilation et de suivre l’état du système.

Sur de grandes propriétés, plusieurs bornes peuvent être synchronisées pour étendre la zone de protection. En revanche, l’appareil doit rester branché en permanence sur le secteur, ce qui implique l’usage d’une rallonge étanche pour une installation optimale.

L’entreprise insiste aussi sur la nécessité d’une gestion globale des extérieurs : l’efficacité de la borne dépendra de mesures comme l’élimination des eaux stagnantes, y compris chez les voisins.

Prix et usage : ce qu’il faut prévoir

I-Garden se positionne sur le haut de gamme : prix d’achat de 990 € pour le modèle classique et 1 299 € pour la version Pro. À cela s’ajoutent des coûts de fonctionnement évalués entre 2 € et 3 € par jour pour les recharges de consommables nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil.

Pour l’installation, la borne est fabriquée en acier et a l’avantage de pouvoir servir de jardinière, ce qui lui permet de se fondre dans le paysage en alliant esthétisme et utilité.