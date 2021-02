Le Norway Wealth Fund exhorte les entreprises à avoir plus de femmes au sein des conseils d’administration

Publié le: mercredi 17 février 2021

Le fonds souverain norvégien de 1,1 milliard d’euros, le plus grand au monde, souhaite que les entreprises dans lesquelles il investit à l’échelle mondiale augmentent le nombre de femmes dans leurs conseils d’administration et envisagent de fixer des objectifs si moins de 30% de leurs administrateurs sont des femmes.

L’un des plus grands investisseurs du monde, qui détient des participations dans environ 9 200 sociétés dans le monde, et détient 1,5% de toutes les actions cotées, a donné le ton dans le domaine de la gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise (ESG).

Les conseils d’administration où l’un ou l’autre sexe a moins de 30% de représentation devraient envisager de fixer des objectifs en matière de diversité des genres et de rendre compte des progrès accomplis, a déclaré le fonds dans un document.

« Nous pouvons le formuler poliment, mais ce que nous pensons est assez clair », a déclaré le directeur général Nicolai Tangen dans une interview. « Ce que nous voulons voir, c’est une meilleure représentation des femmes dans les conseils d’administration », a ajouté Carine Smith Ihenacho, directrice de la gouvernance et de la conformité du fonds.

« La diversité est bonne pour le conseil car elle apporte une meilleure perspective, elle est meilleure pour la prise de décision et de plus en plus importante pour la légitimité des entreprises », a déclaré Carine Smith Ihenacho.

« Cela (un manque de représentation féminine) pourrait aussi être un signal d’alarme, qu’une entreprise ne dispose pas d’un bon processus pour recruter le meilleur directeur. »

Objectifs de représentation féminine

La plupart des autres grands investisseurs institutionnels demandent généralement que les conseils d’administration soient diversifiés, et certains sont de plus en plus disposés à s’opposer aux conseils qu’ils considèrent comme insuffisamment diversifiés, mais ils n’ont généralement pas fixé d’objectifs précis en matière de représentation féminine.

En 2003, la Norvège est devenue le premier pays au monde à imposer un quota de genre, obligeant près de 500 entreprises, dont 175 entreprises cotées à la bourse d’Oslo, à porter à 40% la proportion de femmes dans leurs conseils d’administration.

Certains autres pays ont suivi le même chemin, comme la Grande-Bretagne, qui vise une représentation de 33% dans les conseils d’administration du FTSE 350.

À partir de la prochaine saison de l’AGA, le fonds norvégien exercera des pressions en votant contre les nominations aux comités de nomination des entreprises qui n’ont pas au moins deux femmes au conseil.

« Nous commencerons par les marchés développés et dans les entreprises où les femmes sont sous-représentées, dans les grandes et moyennes capitalisations aux États-Unis et en Europe », a déclaré Carine Smith Ihenacho.

Elle n’a pas nommé de noms, mais les entreprises qui susciteront leur attention cette année peuvent inclure le constructeur automobile britannique Aston Martin et la société d’enchères en ligne de voitures d’occasion Copart aux États-Unis, qui comptent respectivement une seule femme dans leurs conseils d’administration.

Des exigences de transparence exigées dans plusieurs domaines

Le fonds s’abstiendra de voter contre si les entreprises peuvent avoir une « très bonne explication, comme un plan clair, avec des objectifs clairs, ou en raison d’une récente démission qui a affecté l’équilibre hommes-femmes au sein de ce conseil », a déclaré Carine Smith Ihenacho.

L’année dernière, le fonds a voté contre les comités de nomination de 16 entreprises, toutes de grandes et moyennes capitalisations aux États-Unis et en Europe, car ils avaient des conseils d’administration entièrement masculins, a-t-elle déclaré.

Le dialogue avec les entreprises et le vote sont au centre de la politique, a-t-elle ajouté, plutôt que de se désengager des entreprises qui ne se conforment pas à la politique.

Pourtant, le fonds peut se désinvestir et se désinvestit déjà des entreprises qui ne respectent pas ses positions sur les questions ESG qu’il priorise : l’année dernière, il s’est désengagé de sept entreprises qui manquaient de transparence fiscale.

Le fonds n’a pour l’instant qu’un objectif spécifique sur la diversité des genres et non sur d’autres aspects tels que l’âge ou l’appartenance ethnique, par exemple, car cette dernière peut varier en substance d’un secteur à l’autre ou d’un pays à l’autre, a déclaré Carine Smith Ihenacho.

« Mais ce qui est pertinent pour tous les pays, c’est que les femmes en général sont sous-représentées et c’est pourquoi nous avons un objectif (sur le genre) », a-t-elle ajouté.

Dans le monde, 17% des conseils d’administration n’ont pas une seule femme.

« Nous pensons vraiment que la diversité crée une meilleure réflexion et une meilleure créativité et de meilleures affaires, vraiment », a déclaré Nicolai Tangen. « Plus le groupe de personnes qui s’assoient ensemble est diversifié, plus vous obtenez de solutions créatives et donc un meilleur business. Vous obtenez de meilleures innovations, de meilleures solutions. C’est positif. »