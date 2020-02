Le MEDEF s’engage pour l’entreprise contributive

Publié le: lundi 17 février 2020

“Vers l’entreprise contributive” : c’est le thème choisi par le MEDEF et l’ORSE pour un colloque qui aura lieu le 25 février prochain. Un thème qui ne doit rien au hasard : le MEDEF a choisi de s’engager sur la voie de la RSE, et veut la promouvoir auprès des entreprises tricolores comme levier de performance.

“Face aux défis sociétaux, environnementaux et technologiques, les entreprises doivent réinventer leur modèle d’affaire mais également leur système de management.” C’est par ces mots que le MEDEF a choisi de présenter son prochain colloque, qui se tiendra le 25 février, sur le thème “Vers l’entreprise contributive : le secret des entreprises plus performantes.” L’événement est organisé conjointement avec l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE) et le Collège des Directeurs du Développement Durable.

Pour l’occasion, le MEDEF et l’ORSE ont invité des dirigeants d’entreprise à évoquer la mise en place des bonnes pratiques pour favoriser le développement des stratégies RSE au sein des structures. Des représentants de Michelin, Carrefour, la Poste ou encore Guerlain seront présents pour évoquer les problématiques soulevées par les engagements sociétaux et environnementaux.

Apprendre à soigner sa performance RSE

Cette soirée sera aussi l’occasion pour le MEDEF de souligner son engagement en faveur de la RSE. En Juillet 2019, l’organisation avait déjà publié son guide “Nos convictions RSE”. La RSE est devenue l’un des chevaux de bataille de l’organisation, qui souhaite accompagner les entreprises tricolores dans leur transition vers un modèle “contributif”. A cela deux raisons majeures : d’abord la mise en œuvre de l’obligation de reporting RSE ; mais aussi un constat pratique : la performance RSE devient un critère important pour les investisseurs, notamment les fonds verts, et les entreprises ont tout intérêt à améliorer leurs résultats dans ce domaine.