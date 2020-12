Les régulateurs français et néerlandais veulent des règles pour mettre fin au greenwashing

Publié le: mercredi 16 décembre 2020

Les régulateurs français et néerlandais ont appelé mardi à l’adoption de règles au sein de l’Union européenne pour empêcher le « greenwashing » ou les affirmations inexactes selon lesquelles les investissements sont durables et respectueux du climat.

Aujourd’hui, quand des gestionnaires d’actifs envisagent de prendre des décisions d’investissement « vertes » concernant une entreprise, ils se tournent vers des sociétés en charge de l’évaluation des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour l’évaluer.

La Commission européenne veut stimuler les investissements durables et devrait publier un plan d’action en 2021.

Les régulateurs néerlandais et français ont lancé un appel conjoint dans le but de persuader l’exécutif européen d’inclure des propositions de règles pour les évaluateurs ESG dans son paquet « alors que leur influence devrait augmenter considérablement, les prestataires de services liés au développement durable restent largement non réglementés », ont déclaré l’AMF française et son homologue néerlandais AFM.

L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait devenir le régulateur des sociétés de notation ESG, ont-ils ajouté. « Le cadre proposé vise à empêcher la mauvaise allocation des investissements, le greenwashing et à assurer la protection des investisseurs. »

Le président de l’AEMF, Steven Maijoor, a déclaré que la supervision des notations ESG était « loin d’être optimale » en raison d’un manque de clarté sur les méthodologies qui sous-tendent les notations. La finance durable se développe rapidement et l’UE tient à augmenter les investissements « verts » pour aider son économie à se remettre de l’impact de la pandémie COVID-19.

Toute décision de proposer des règles européennes pour réglementer les notations ESG reviendrait à son organe exécutif, la Commission européenne. Le bloc devrait introduire des règles pour les gestionnaires d’actifs sur les divulgations ESG en mars, ainsi qu’une « taxonomie » pour fournir des définitions juridiques claires sur la durabilité qui rendront le greenwashing beaucoup plus difficile, a déclaré un responsable réglementaire européen.

« Cela oblige les acteurs des marchés financiers à rendre compte des facteurs de durabilité et de leur impact, ce qui les pousse presque automatiquement à dépendre de ces notations et données », a déclaré le responsable.

La lutte est « ailleurs »

Andy Pettit, directeur de la recherche politique en Europe pour Morningstar, qui a acquis l’évaluateur ESG Systainalytics en avril, a déclaré : « Nous nous opposons fermement à toute tentative de la Commission européenne de réglementer l’harmonisation des notes et des scores ESG des fournisseurs. »

« La création d’un scénario unique pour tous va à l’encontre de la garantie de marchés dynamiques et innovants », a déclaré Andy Pettit.

Refinitiv, qui fournit des notes ESG, a déclaré que les priorités de l’UE dans la lutte contre le greenwashing devraient être « ailleurs », citant les efforts de l’Union pour créer une taxonomie pour définir les activités vertes et d’autres initiatives sur la divulgation de données.

« La Commission européenne concentre à juste titre ses efforts sur les domaines qui nécessitent une attention immédiate et des solutions », a déclaré Elena Philipova, responsable ESG chez Refinitiv.

Elle a déclaré que le risque de greenwashing serait minimisé et aiderait à rapprocher les notations ESG. « L’établissement de principes communs pour les notations ESG qui poursuivent des objectifs similaires peut intervenir ultérieurement, mais actuellement, les priorités devraient être ailleurs. »