Jean Bouteille propose une consigne zéro déchet pour bouteille

Publié le: vendredi 16 novembre 2018

Un jeune entrepreneur s’est approprié le concept de la consigne pour proposer à ses clients un système de bouteilles réutilisables et consignées pour réduire les déchets.

Une nouvelle formule Zéro Déchet récompensée par l’European Business Award for the Environment le 14 novembre dernier à Vienne.

Gérard Bellet, ancien contrôleur de gestion propose dorénavant à ses clients de réutiliser les bouteilles qu’il va leur vendre pour les remplir de liquides vendus en vrac.

La société Jean Bouteille, installe chez ses épiciers partenaires (450 à ce jour, parmi lesquels plusieurs enseignes Biocoop, mais aussi une centaine de Franprix) des distributeurs d’huile, vinaigre (de Modène), vin, savon et, depuis peu, de la bière bio. L’enseigne partenaire loue ou acquiert la machine, tandis que Jean Bouteille fournit les produits, et le client, achète la bouteille consignée au prix de 2 euros. Les bouteilles sont en verre pour le vin, la bière et l’huile, et en plastique recyclé pour le savon et la lessive.

Si le client souhaite rendre sa bouteille, elle lui sera rachetée au prix d’un euro avant d’être lavée, puis remise dans le dispositif.

Gérard Bellet entend grâce à ce dispositif réduire l’impact environnemental de notre consommation. « Depuis 2017, nous avons évité la production de 103 000 bouteilles », explique Priscilla Soudani, commerciale chez Jean Bouteille.

Changer les habitudes de consommation

« Notre ambition c’est que le vrac devienne le standard. Aujourd’hui, on a le réflexe du préemballé, demain on aimerait que ce soit celui du sans emballage », ajoute-t-elle.

La jeune entreprise estime que le passage à la consigne permettrait au consommateur de réduire ses dépenses de 5 à 25 % selon le produit acheté.

Afin d’être fidèle à sa ligne de conduite, Jean Bouteille a décidé de ne proposer que des produits bio.

La start-up vise 2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018.