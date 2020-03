Bloggeurs : comment créer un espace Vlog chez vous ?

Publié le: lundi 16 mars 2020

Si vous êtes un bloggeur et que vous souhaitez commencer une nouvelle aventure sur YouTube en créant un Vlog, il vous faut apprendre quelques notions de base. Notamment comment toucher le public le plus large. Il faut aussi apprendre quelques notions de base de cadrage et disposer d’accessoires professionnels de qualité.

Le Vlog c’est quoi ?

Un blog vidéo ou vidéoblogue, en abrégé Vlog, est un type de blog utilisé essentiellement pour diffuser des vidéos pouvant être commentées ou non par ses visiteurs. Les expressions podcast vidéo, vidéopodcasts, videocast, vodcast ou baladodiffusion vidéo valent également.

Si la plupart des vidéos sont diffusées sur YouTube, certains Vloggers préfèrent Facebook, Twitch, Vk, Vimeo ou Dailymotion. Le Vlog offre deux méthodes de diffusion : la diffusion de vidéo en continu (par streaming ou flux en continu) et la diffusion basique en débit différé (par podcasting ou baladodiffusion).

Savoir choisir sa thématique

Avant de créer un Vlog, il est important de définir sa ligne éditoriale. L’on pourra par parler de sa passion pour le lifestyle, la nourriture ou les voyages, entre autres thématiques. Il s’agira donc de partager son expertise, son savoir-faire, ses expériences et ressentis d’entrepreneurs, ses succès, mais aussi ses nombreux échecs.

Une fois cela décidé, il vous faut penser au choix de la salle. Avoir une salle dédiée à votre Vlog peut faire toute la différence lorsque vous souhaitez commencer votre Vlog aventure. Le Vlogger professionnel que vous êtes doit savoir s’installer dans une pièce silencieuse de la maison. Il veillera à éviter toutes nuisances sonores et aussi à enlever tout objet de décoration ou cadres qui pourraient distraire l’audience. Sauf bien sûr les éléments présents pour personnaliser l’arrière-plan.

Un éclairage approprié fait toute la différence

Ensuite, vous devez penser à l’éclairage. C’est un point très important car la qualité de la vidéo dépendra de la lumière. Vous avez besoin d’une lampe annulaire ou d’une lampe à LED pour donner un éclairage plus doux et un contour uniforme au visage. Vous veillerez à vous servir d’un câble pour brancher ce matériel. Et si le câble est trop court, un enrouleur fera l’affaire. Tous ces accessoires sont disponibles chez des distributeurs tels que RS Components, leader mondial pour la fourniture d’équipements électroniques et d’outils d’ingénierie.

Le Wi-Fi, très essentiel pour un Vlogger

Pour les images et l’audio, vous pourrez investir dans une caméra ou dans un smartphone de qualité et de prix bas. Si le son généré n’est pas génial, pensez à vous procurer un microphone. En outre, il faudra un trépied ou une table pour stabiliser la caméra. Sans oublier un Wi-Fi pour se connecter au réseau internet via son smartphone ou sa tablette afin de diffuser sur sa chaîne YouTube.