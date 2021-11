Message de la COP26 aux entreprises : verdir son économie vous fera gagner de l’argent

Publié le: lundi 15 novembre 2021

Le Pacte climatique de Glasgow, durement disputé, a envoyé un message clair aux entreprises et aux dirigeants mondiaux : réévaluez les stratégies commerciales et les empreintes carbone pour récolter des récompenses monétaires, ou prendre du retard et risquer des pertes.

L’accord annoncé samedi soir, mettant fin à deux semaines de négociations tendues entre près de 200 pays, pousse les pays à faire beaucoup plus pour réduire les émissions de carbone qui provoquent le réchauffement climatique. Cette pression sera de plus en plus imposée aux investissements et à l’industrie pour maîtriser les émissions associées à leurs activités.

Le pacte de Glasgow a également permis une percée sur les règles de gouvernance des marchés du carbone et a visé les subventions aux combustibles fossiles.

Au-delà des négociations politiques, le rassemblement de Glasgow a réuni de nombreux PDG, maires et leaders mondiaux dans des secteurs tels que la finance, la construction, les véhicules et l’aviation, l’agriculture, les énergies renouvelables et les infrastructures.

Deux conférences d’investissement distinctes en marge du sommet des Nations Unies sur le climat ont vanté les bénéfices à réaliser pour ceux qui remplissent les conditions environnementales pour maximiser ses profits. De nombreux accords ont été annoncés, y compris des plans pour un organisme de normalisation chargé d’examiner les informations sur le climat des entreprises qui mettront au défi les conseils d’administration.

Objectif 1,5 degré

Avec le pacte réaffirmant un engagement mondial à contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, ainsi qu’une « action accélérée au cours de cette décennie critique », les conseils d’administration peuvent s’attendre à des politiques nationales plus strictes en matière de pollution dans tous les secteurs, en particulier dans les transports, l’énergie et l’agriculture.

« Si vous n’avez pas d’objectif net zéro maintenant, vous avez l’air de ne pas vous soucier de la prochaine génération et vous ne faites pas attention aux réglementations à venir« , a déclaré le champion de l’action climatique de haut niveau des Nations Unies, Nigel Topping. « Votre cote de crédit est en danger, et votre capacité à attirer et à garder des talents est en danger. »

Ajoutant à la pression, les sociétés de services financiers avec environ 130 000 milliards de dollars d’actifs se sont engagées à aligner leurs activités sur l’objectif de zéro net. De plus en plus, ils s’appuieront sur les conseils d’administration des entreprises à la traîne en matière de climat.

Marchés du carbone

L’accord du sommet résolvant les règles pour le commerce mondial des crédits de compensation carbone a été applaudi par les entreprises pour son potentiel à débloquer des milliards de dollars de financement pour aider les pays et les entreprises à gérer la transition énergétique.

Les observateurs ont déclaré que les règles convenues répondaient aux plus grandes inquiétudes et empêcheraient probablement la plupart des abus du système.

La coalition à but non lucratif We Mean Business, qui travaille avec des entreprises sur le climat, a déclaré que les règles « ont le potentiel de libérer d’énormes investissements« .

En mettant en place le cadre d’un système commercial mondial, le pacte rapproche également le monde d’un prix mondial du carbone – exigé en priorité par les investisseurs et les entreprises avant les pourparlers.

Un prix mondial permettrait aux entreprises d’évaluer plus précisément la valeur des actifs, ainsi que les externalités coûteuses, ce qui entraînerait des décisions plus alignées sur le climat concernant l’endroit où construire des usines, les entreprises à acheter ou les produits à lancer.

Avec des compensations carbone liées aux efforts de préservation de la nature, plus de 100 dirigeants mondiaux lors de la conférence se sont engagés à arrêter et à inverser la déforestation d’ici 2030. Les entreprises et les investisseurs ont également déclaré qu’ils intensifieraient les efforts de protection des forêts.

Combustibles fossiles

Pour la première fois, l’accord a permis aux pays de reconnaître que les combustibles fossiles étaient la principale cause du changement climatique et a appelé à la fin des « subventions inefficaces aux combustibles fossiles ». Il ne disait pas comment déterminer si les subventions pouvaient être justifiées.

Il a distingué le charbon, le plus polluant des combustibles fossiles, qui a vu ses objectifs passer d’une « élimination progressive » de l’énergie au charbon à une « réduction progressive ».

Le changement de formulation, à la suite des objections de l’Inde, de la Chine et d’autres pays tributaires du charbon, a été considéré par les économies en développement comme une reconnaissance du fait que les pays industrialisés sont principalement responsables du problème climatique. Mais beaucoup dans les économies riches craignaient que cela ne signifie des années supplémentaires d’émissions débridées à mesure que les pays en développement se développent.

Qualifiant cette décision de « dangereuse et dommageable pour le climat », la plus grande association industrielle allemande a averti qu’elle pourrait entraver ses industries car elles sont obligées d’abandonner les combustibles fossiles bon marché que les concurrents internationaux peuvent encore utiliser.

« Cela concentre les émissions dans les pays où les mesures climatiques sont moins strictes et pèse unilatéralement sur les entreprises qui doivent déjà faire face à de lourdes charges financières », a déclaré dimanche la Fédération de l’industrie allemande.

Pourtant, la mention même du charbon et des combustibles fossiles dans le pacte de Glasgow a été saluée comme un progrès dans les pourparlers des Nations Unies sur le climat, qui ont contourné le problème pendant des décennies.

Saker Nusseibeh, directeur général des affaires internationales du gestionnaire d’actifs Federated Hermes, a déclaré que le résultat mettrait la pression sur certaines compagnies pétrolières qui n’étaient « pas aussi ouvertes que d’autres ».

Il a également déclaré que « les sociétés charbonnières devront réfléchir très attentivement à leurs plans futurs« .

Pendant ce temps, les plus grandes économies du monde conduisent le changement.

Coopération de la Chine et des États-Unis

Les deux premiers, les États-Unis et la Chine, ont annoncé leur intention de coopérer dans le domaine de l’action climatique, notamment en réduisant les émissions du puissant gaz à effet de serre, le méthane.

Ailleurs, six pays, dont la France, ont rejoint l’Alliance Beyond Oil and Gas, s’engageant à arrêter les nouveaux forages pétroliers et gaziers.

Vingt pays, dont les États-Unis et le Canada, se sont engagés à mettre fin au financement public des projets de combustibles fossiles à l’étranger, et 23 pays ont promis d’éliminer progressivement les centrales au charbon.

Un certain nombre d’entreprises dans des secteurs tels que les transports parient déjà gros sur une électrification accrue, avec les constructeurs automobiles américains Ford et General Motors parmi ceux qui disent qu’ils élimineront progressivement les véhicules à combustibles fossiles d’ici 2040.

Les pourparlers de Glasgow ont « attiré l’attention sur les grandes opportunités découlant d’une forme de développement différente – plus forte, plus propre, plus efficace, plus résiliente et plus inclusive« , a déclaré l’économiste du climat Nicholas Stern. Les avancées « visent à rendre la production propre et verte compétitive dans tous ces domaines d’ici 2030 ».