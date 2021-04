Amazon veut doubler le nombre de ses employés noirs cette année aux Etats-Unis

Publié le: jeudi 15 avril 2021

Amazon a déclaré le 14 avril vouloir doubler le nombre d’employés noirs occupant des postes de direction et à embaucher 30% de Noirs de plus en tant qu’employés aux États-Unis cette année.

Les données d’Amazon montrent que les employés noirs occupant des postes de direction représentaient 3,8% l’année dernière.

La société basée à Seattle vise également à avoir 30% de femmes en plus dans des postes de haute direction liés à la technologie et à la science en 2021.

Un responsable du détaillant en ligne a poursuivi l’entreprise le mois dernier pour harcèlement et discrimination, affirmant qu’elle embauchait des Noirs pour des postes inférieurs et que la promotion venait plus tard pour eux que les travailleurs blancs.

À l’époque, Amazon avait déclaré qu’elle enquêtait sur ces allégations. Le mastodonte a déclaré qu’il s’efforçait d’instaurer une culture équitable et ne tolérait pas la discrimination : « Ces allégations ne reflètent ni ces efforts ni nos valeurs. »

Les femmes représentaient 31,4% des employés des entreprises américaines d’Amazon en 2020, tandis que 22,8% de femmes occupaient des postes de direction.