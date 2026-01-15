Soulagement fiscal : l’impôt sur le revenu indexé sur l’inflation en 2026

Le 14 janvier 2026, une réforme majeure concernant l’impôt sur le revenu a été votée par l’Assemblée nationale, marquant un tournant dans la fiscalité des ménages français.

En réponse à l’inflation croissante, les députés ont adopté une mesure cruciale le 14 janvier 2026, visant à ajuster le barème de l’impôt sur le revenu à l’inflation. Cette décision, largement anticipée, reforme le système fiscal en faveur d’une plus grande équité.

Une indexation à 1,1% pour contrer l’inflation Face à une inflation persistante, l’Assemblée nationale a tranché en faveur d’une indexation du barème de l’impôt sur le revenu à 1,1%, une proposition de la Droite républicaine qui a surpassé l’initiative initiale d’une indexation à 1%, selon MoneyVox. Cette mesure vise à ajuster automatiquement le barème de l’impôt selon l’évolution des prix, pour éviter une augmentation déguisée des impôts liée à l’inflation. Cette décision s’inscrit dans un contexte où la commission des Finances de l’Assemblée nationale s’est exprimée en faveur d’une indexation intégrale, touchant toutes les tranches de revenu. Les Echos rapportent que cette mesure a pour but de préserver le pouvoir d’achat des contribuables, en adaptant l’impôt sur le revenu à la réalité économique du pays.

Un soulagement pour 200 000 foyers fiscaux L’indexation du barème sur l’inflation représente un soulagement notable pour environ 200 000 foyers fiscaux qui, autrement, auraient été assujettis à l’impôt sur le revenu en 2026. Cette mesure, en évitant le gel du barème, empêche une hausse subreptice de l’impôt pour ces ménages, selon 20 Minutes. La décision de l’Assemblée nationale de rétablir l’indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour toutes les tranches a été cruciale pour éviter une augmentation non désirée des impôts pour des milliers de Français. Cette orientation vers une fiscalité plus juste et adaptée aux variations économiques a été largement saluée.