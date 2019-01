Adieu les soldes, vive le troc !

Publié le: mardi 15 janvier 2019

Un peu partout en France, les foires au troc se répandent avec à chaque fois un nombre de participants en croissance, que ce soit pour des raisons économiques ou écologiques.

Le troc consiste à échanger un produit contre un autre. Dans les foires au troc, on retrouve aussi bien des vêtements que des livres, ou des objets pour la maison. Cela permet aux participants de renouveler sans frais ni pollution leurs placards.

La maison du Paris Durable, établissement du 4èmearrondissement de Paris propose prochainement sa foire « Free troc Party », un événement très prisée. Accessible aux cent premiers inscrits, l’événement affiche complet en quelques minutes seulement.

Au sein de cette foire, on échange de tout, sauf des sous-vêtements.

Le principe est simple, on dépose ses objets en arrivant et on part chiner les différentes pièces au sein de l’espace dédié.

Organisées tous les trimestres, quelques 2 500 objets sont présentés sur la table à chaque fois.

Ces foires trouvent échos auprès des femmes de 25 à 35 ans

Pas de règle particulière. On peut déposer beaucoup et repartir avec peu, quand on souhaite surtout se débarrasser des biens un peu trop encombrants, ou à l’inverse amener peu et repartir avec beaucoup quand notre situation financière s’avère plus compliquée.

Les femmes âgées de 25 à 35 ans sont les plus sensibles à ces opérations. Tout type de catégorie socio-professionnelle est représenté. Que ce soit pour des raisons écologiques ou économiques, l’événement fait carton plein puisque les étals se retrouvent vidés à chaque fois.

Selon Novethic, 70 % des vêtements achetés ne sont jamais portés, mais les comportements semblent évoluer. Une récente étude de l’Institut français de la mode précise ainsi que les français déclarent avoir acheté moins de vêtements en 2018 (44 % en moins), et ce en partie pour des raisons idéologiques (40 %).