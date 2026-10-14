Économie française : l’OFCE prédit une croissance anémique et un chômage en forte hausse d’ici 2027

Un décrochage préoccupant par rapport aux voisins européens

L’économie française traverse une zone de turbulences inquiétante. Selon les dernières prévisions de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) publiées le 14 octobre 2026, la croissance hexagonale ne devrait atteindre que 0,4% en 2026 et 0,5% en 2027. Ces chiffres, deux fois inférieurs aux projections gouvernementales tablant sur 1%, révèlent un fossé grandissant entre les ambitions officielles et la réalité macroéconomique. Mathieu Plane, directeur adjoint du département Analyse et Prévision à l’OFCE, n’hésite pas à qualifier la situation actuelle de « vraie sous-performance » et évoque un « début de décrochage » par rapport aux partenaires européens.

Cette dynamique défavorable s’inscrit dans une trajectoire amorcée au premier semestre 2026. Tandis que la zone euro hors Irlande affichait une croissance de 0,6% au deuxième trimestre, la France stagnait après avoir enregistré un recul de 0,2% au trimestre précédent. Certes, l’Hexagone se situe encore 6,4% au-dessus de son niveau pré-pandémie fin 2019, performance équivalente à celle de la moyenne européenne. Néanmoins, cette convergence apparente masque une accélération récente du décrochage français, alimentée par une conjonction de facteurs conjoncturels et structurels particulièrement délétères.

L’incertitude politique et les chocs sectoriels pèsent lourdement

L’OFCE évalue à 0,3 point de PIB le coût de l’incertitude globale en 2026, combinant les tensions politiques nationales consécutives à la dissolution de l’Assemblée nationale et les perturbations géopolitiques internationales. Sans ces chocs multiples, l’économie française aurait progressé de 1,4%, un niveau certes modeste mais nettement supérieur à la réalité observée. Cette analyse souligne la vulnérabilité de l’économie française face aux soubresauts politiques internes et externes.

Les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et de la construction ont particulièrement souffert durant cette période. La hausse des prix des hydrocarbures, exacerbée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, notamment le conflit en Iran, a pesé sur les coûts de production et la consommation des ménages. Parallèlement, le secteur de la construction connaît une contraction marquée, reflétant à la fois la hausse des taux d’intérêt et l’attentisme des investisseurs face aux incertitudes économiques. Ces difficultés sectorielles créent un effet domino sur l’ensemble du tissu productif français.

Le budget 2027 : un remède insuffisant face à l’ampleur du mal

Face à cette conjoncture dégradée, le gouvernement français a élaboré un projet de budget 2027 comportant un effort structurel de 38 milliards d’euros, portant le total des mesures nouvelles à 43 milliards. Roland Lescure, ministre de l’Économie, défend ce plan ambitieux devant l’Assemblée nationale comme une nécessité pour ramener le déficit public à 5% du PIB. Pourtant, selon les calculs de l’OFCE, ce budget coûterait 0,4 point de croissance en 2027, aggravant mécaniquement la faiblesse économique qu’il est censé corriger.

Le paradoxe est saisissant : Eric Heyer, économiste à l’OFCE, constate sans détour que « le déficit ne va quasiment pas baisser ». Les prévisions de l’institut situent en effet le déficit public à 5,4% en 2027, contre 5,5% en 2026, soit une amélioration marginale de 0,1 point seulement. Cette quasi-stagnation s’explique par un effet de ciseau redoutable. D’un côté, l’effort budgétaire génère certes une économie de 0,8 point de PIB. Mais de l’autre, la hausse des charges d’intérêt sur la dette publique ampute les finances publiques de 0,3 point supplémentaire, tandis que la faiblesse de la croissance réduit mécaniquement les recettes fiscales de 0,3 point. L’arithmétique budgétaire se révèle ainsi impitoyable, transformant un effort considérable en résultat quasi-nul.

La flambée des taux d’intérêt français inquiète les marchés

L’une des manifestations les plus spectaculaires de la défiance des investisseurs réside dans l’envolée des taux sur les obligations assimilables au Trésor (OAT). Entre fin février et début octobre 2026, ces taux ont bondi de 3,3% à 4,9%, soit une hausse vertigineuse de 1,6 point en moins de huit mois. Cette progression s’est particulièrement accélérée depuis début septembre, avec un élargissement du spread vis-à-vis du Bund allemand d’environ 0,6 point en moins d’un mois.

L’OFCE souligne le caractère singulier de cette dégradation : « Cet emballement de marché est d’autant plus marquant qu’il ne repose pas sur des fondamentaux macroéconomiques clairs. » Cette observation suggère que la prime de risque politique française atteint des niveaux exceptionnellement élevés, reflétant les craintes des investisseurs quant à la capacité du pays à maîtriser sa trajectoire budgétaire dans un contexte d’instabilité parlementaire. La hausse des taux d’intérêt crée un cercle vicieux : elle alourdit le service de la dette publique, complique le financement des entreprises et pèse sur l’investissement productif, freinant d’autant la croissance future.

Le marché du travail sous pression : 200 000 emplois menacés

Les conséquences sociales de cette atonie économique s’annoncent particulièrement douloureuses. L’OFCE anticipe 200 000 destructions nettes d’emplois salariés dans le secteur marchand entre fin 2025 et fin 2027, partiellement compensées par la création de 100 000 emplois non salariés. Cette évolution porterait le taux de chômage à 8,8% fin 2027, contre 8,5% fin 2026 et 8,0% fin 2025. Après plusieurs années d’amélioration continue, le marché du travail français s’engage donc dans une phase de dégradation progressive mais marquée.

Cette détérioration touchera prioritairement les secteurs déjà fragilisés par la conjoncture : construction, industrie manufacturière exposée à la concurrence internationale, et services aux entreprises. Les jeunes actifs et les travailleurs peu qualifiés risquent d’être particulièrement vulnérables, comme lors des précédents cycles de ralentissement économique. Au-delà des statistiques, ce sont des trajectoires professionnelles qui se trouvent compromises, avec des répercussions durables sur le pouvoir d’achat des ménages et la cohésion sociale. Les dépenses de protection sociale augmenteront mécaniquement, créant une pression supplémentaire sur des finances publiques déjà exsangues.

France versus zone euro : trois années de sous-performance

La comparaison avec les partenaires européens révèle l’ampleur du retard français. Alors que la France a connu une croissance de 0,9% en 2025, la zone euro affichait 1,3%. Cette tendance s’est amplifiée en 2026 et devrait se poursuivre en 2027. Sur trois années consécutives, l’économie française accumule ainsi un différentiel de croissance significatif par rapport à ses voisins, synonyme de perte de compétitivité relative et d’affaiblissement de sa position au sein de l’Union européenne.

Cette sous-performance interroge sur les facteurs structurels propres à la France. Au-delà des chocs conjoncturels, certains économistes pointent la rigidité du marché du travail, le poids de la fiscalité sur les entreprises, et les difficultés persistantes du système éducatif à adapter les compétences aux besoins économiques. D’autres soulignent le manque d’investissements dans l’innovation et la transition écologique, domaines où l’Allemagne et les pays nordiques ont pris une avance considérable. Selon Le Monde, plusieurs rapports récents appellent à une réforme structurelle ambitieuse pour renouer avec une croissance durable.

Un avenir sous haute tension politique et économique

Les prévisions de l’OFCE placent le gouvernement français dans une situation politique délicate. L’écart béant entre les projections officielles et celles de l’institut de Sciences Po alimente les critiques de l’opposition, qui dénonce un budget 2027 construit sur des hypothèses irréalistes. Le risque de censure parlementaire plane sur le texte budgétaire, ce qui pourrait encore aggraver l’incertitude politique et économique. Comme le rapporte Le Figaro, plusieurs députés de la majorité expriment désormais leurs doutes sur la trajectoire budgétaire proposée.

Dans ce contexte, la crédibilité de la France vis-à-vis de ses partenaires européens et des marchés financiers se trouve mise à l’épreuve. Le respect des règles budgétaires européennes, déjà malmené, devient encore plus hypothétique. La soutenabilité de la dette publique, qui continue de croître malgré les efforts d’économies, suscite des interrogations croissantes. L’économie française se trouve ainsi à la croisée des chemins, confrontée à des choix difficiles entre rigueur budgétaire et soutien à la croissance, dans un environnement international incertain et un climat politique domestique fragmenté. Les mois à venir diront si le pays parviendra à inverser cette trajectoire préoccupante ou si le décrochage annoncé par l’OFCE se confirmera, avec toutes les conséquences économiques et sociales que cela implique pour les Français.