Les tirages de Maison et Jardin Actuels reprennent

Publié le: vendredi 14 septembre 2018

Alors que certains ont repris le chemin des bureaux, d’autres ont opté pour des vacances décalées : saviez-vous que 42 % de salariés préfèrent s’échapper au mois de septembre ? Pour tous ces chanceux, mais pas que, le magazine Maison et Jardin actuels relancent ses tirages. De quoi profiter d’un été à rallonge pour transformer votre intérieur !

“Des sols aux murs, des combles aux meubles et à toute l’ambiance intérieure, vous pouvez tout changer en privilégiant les belles matières ou les plus innovantes : bois, pierre, terrazzo, peinture techniques… beaucoup de possibilités existent sans vous engager dans de lourds et délicats travaux”. Le mot d’ordre pour le tirage Maison et Jardin Actuels est l’accessibilité. Bien que ses conseils soient une réelle source d’inspiration pour les professionnels de la décoration et du design, ils peuvent également être suivis par de nombreux passionnés. Selon plusieurs études, 83 % des Français se revendiquent comme des passionnés de décoration.

“Le marché de la décoration se structure autour de quatre types de produits : les objets décoratifs, et le textile de la maison (10,4 % du marché), les meubles (43,3 %), les luminaires et l’électroménager (32,1 %) et les arts de la table (14,2 %)”, explique une étude rapportée par le journal des Echos. Des éléments que les éditeurs de Maison et Jardin Actuels n’ont pas omis. Sautant sur l’occasion, le magazine Maison et Jardin actuels, défricheur de tendances, garantit de bénéficier des conseils de professionnels du secteur. Facile et pratique, ce bimestriel aborde tous les grands thèmes de la décoration, de l’habitat et de l’aménagement extérieur.

“C’est que le jardin mérite de retrouver ses lettres de noblesse ! À commencer par des végétaux spectaculaires ou fleuris, mêlés à une déco originale ou insolite. Pour réussir un lieu d’exception, pensez vos espaces dans toutes leurs dimensions”, ainsi résonne les objectifs du tirage Maison et Jardin actuels.