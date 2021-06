Amazon passe le salaire minimum à 12 euros de l’heure en Allemagne

Publié le: lundi 14 juin 2021

Amazon garantira un salaire d’entrée dans ses entrepôts allemands de 12 euros de l’heure, a annoncé la société qui a fait face à une bataille de longue date avec un syndicat de premier plan.

L’Allemagne est le plus grand marché d’Amazon après les États-Unis, et le syndicat Verdi organise des grèves chez Amazon dans le pays depuis 2013 pour protester contre les bas salaires et les mauvaises conditions.

L’augmentation de salaire est effective à partir de juillet.

Les salaires d’Amazon dépasseront ainsi le salaire minimum actuel en Allemagne qui est de 9,50 euros par heure. Mais les travailleurs se sont régulièrement mis en grève, comme l’année dernière pour coïncider avec l’événement de promotion mondial « Prime Day » de l’entreprise. Ils étaient mécontents que le bonus de coronavirus ait été supprimé.

Un responsable de Verdi a déclaré que l’augmentation était le moins que l’entreprise puisse faire après « avoir gagné un joli pactole ces derniers mois » et que le salaire n’était toujours pas à la hauteur de ses exigences pour de nombreux employés.

Amazon – dont le bénéfice net a atteint 8,1 milliards de dollars au premier trimestre, soit plus du triple de l’année précédente, qui s’était établi à 2,5 milliards de dollars – a fait face à des critiques similaires sur les conditions de travail et les salaires dans le monde entier.

Un porte-parole d’Amazon en Allemagne a déclaré que tous les employés obtiendraient une augmentation, et Amazon a déclaré dans un communiqué que de nouvelles augmentations étaient prévues pour l’avenir.