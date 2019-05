Handicap au travail : la France organise le DuoDay 2019

Publié le: mardi 14 mai 2019

Pour la troisième année consécutive, la France organise, le 16 mai, le DuoDay. Cette journée nationale a pour but d’accueillir des personnes en situation de handicap dans des entreprises. L’ambition du gouvernement : faire changer le regard sur le handicap, et aller vers un monde du travail plus inclusif.

L’accès au travail pour les personnes handicapées reste un problème sur le marché de l’emploi. En cause ? Les préjugés, mais aussi la difficulté pour les personnes handicapées de poursuivre un projet professionnel jusqu’à l’insertion sur le marché du travail. L’initiative DuoDay est née en 2008 en Irlande, avant d’être adoptée en France en 2016. Elle permet, l’espace d’une journée, de former des duos entre des personnes en situation de handicap et des professionnels volontaires.

Les duos peuvent se former dans des entreprises, des collectivités ainsi que des associations. Une passerelle spéciale a été mise en place sur internet pour préparer la journée des duos. Elle aura lieu le 16 mai prochain. Les personnes en situation de handicap peuvent déposer leur candidature en ligne. Elles doivent être motivées “pour découvrir un métier, un employeur, amorcer un parcours d’insertion, vivre une expérience nouvelle”.

Les entreprises volontaires passent aussi par cette plateforme. Les responsables peuvent y inscrire leurs collaborateurs volontaires. La plateforme met largement en valeur les avantages pour les entreprises. L’objectif est d’en faire participer un maximum à ce projet d’insertion. Il s’agit de “découvrir les atouts et qualités professionnelles de travailleurs handicapés, d’affirmer les valeurs sociales de l’entreprise, de sensibiliser les équipes.”

Le ministère du travail a déjà annoncé que l’édition 2019 du DuoDay avait concrétisé pas moins de 12 854 duos pour une journée de partage au travail.