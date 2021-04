Les salariés d’Amazon votent contre la création d’un syndicat

Publié le: mercredi 14 avril 2021

La création d’un syndicat au sein de la société Amazon en Alabama a suscité une forte attention dans le monde entier, mais les votes contre cette mesure ont été plus nombreux.

Les salariés d’un entrepôt d’Amazon à Bessemer, en Alabama, ont remporté une victoire décisive face au géant de la vente en ligne en votant contre la formation d’un syndicat et en coupant la voie que les militants syndicaux espéraient pour déployer des syndicats au sein de toute l’entreprise.

Après des mois de campagne agressive des deux côtés, 1 798 ouvriers ont finalement rejeté la création d’un syndicat tandis que 738 ont voté en faveur de cette mesure, selon le National Labor Relations Board (NLRB) des États-Unis, qui supervise le processus.

Sur les 3117 votes exprimés, 76 ont été annulés pour avoir été mal remplis et 505 ont été contestés par Amazon ou par le Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins, qui a dirigé les efforts d’organisation à Bessemer. Mais le NLRB a déclaré que les votes contestés n’étaient pas suffisants pour influencer le résultat. Environ 53 % des quelque 6 000 travailleurs ont voté.

Le syndicat a déclaré qu’il déposerait une objection auprès du NLRB accusant l’entreprise d’avoir illégalement interféré avec le vote du syndicat. Il demandera une audience avec la commission des relations de travail pour déterminer si les résultats « devraient être annulés » après avoir accusé Amazon de répandre de la désinformation sur l’effort de syndicalisation lors de réunions auxquelles les travailleurs étaient tenus d’assister.

« Amazon n’a rien négligé dans ses efforts pour mettre en valeur ses propres employés. Nous ne laisserons pas les mensonges, la tromperie et les activités illégales d’Amazon passer sans contestation », a déclaré Stuart Appelbaum, le président du syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins.

Amazon a déclaré dans un communiqué ne pas avoir intimidé ses employés.

« Nos employés ont entendu beaucoup plus de messages anti-Amazon de la part du syndicat, des décideurs politiques et des médias qu’ils n’en ont entendu de notre part », a déclaré la société. « Et Amazon n’a pas gagné – nos employés ont fait le choix de voter contre l’adhésion à un syndicat. »

Un État difficile à atteindre

Cette poussée syndicale a été la plus importante en 26 ans d’existence d’Amazon et ce n’est que la deuxième fois qu’un effort d’organisation au sein de l’entreprise a abouti à un vote.

Mais Bessemer a toujours été considéré comme un objectif lointain puisqu’il opposait le deuxième employeur de l’Alabama avec près de 6 000 travailleurs dans un État où les lois ne favorisent pas les syndicats.

L’Alabama est l’un des 27 États du « droit au travail » où les travailleurs n’ont pas à payer de cotisations aux syndicats qui les représentent.

Que le mouvement ouvrier de Bessemer soit même arrivé aussi loin était inattendu.

Inégalités raciales

A un moment où l’économie tente de se redresser et où les entreprises ont supprimé des emplois, c’est l’un des rares endroits qui embauchent encore pendant la pandémie, avec la création de 500 000 emplois l’an dernier seulement.

Mais la pandémie a également révélé des inégalités au sein de la main-d’œuvre, beaucoup devant se présenter à leur travail alors même que le coronavirus faisait rage, ce qui suscitait des préoccupations en matière de santé et de sécurité.

Les efforts d’organisation à Bessemer ont coïncidé avec les manifestations qui se sont déroulées dans tous les États-Unis après le meurtre par la police de George Floyd, sensibilisant à l’injustice raciale et alimentant davantage la frustration quant à la façon dont les travailleurs de l’entrepôt – à plus de 80% noirs – sont traités, avec 10 heures par jour d’emballage et de chargement des cartons et deux pauses de 30 minutes.

L’effort de syndicalisation à l’intérieur de l’entrepôt Bessemer a commencé l’été dernier. Le mouvement a pris de l’ampleur depuis, attirant l’attention d’athlètes professionnels, de stars hollywoodiennes et d’élus de haut niveau, dont le président américain Joe Biden.