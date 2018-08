Un jeu pour aider à la mise en place du télétravail

Publié le: lundi 13 août 2018

Un jeu collaboratif a récemment été lancé pour permettre à l’entreprise et ses collaborateurs de réfléchir au télétravail. Un jobboard a trouvé cette idée pour le moins originale et a décidé de se faire accompagner par Felix&Ludo (entreprise experte dans la domaine du jeu). Le concept est simple : permettre aux collaborateurs et chefs d’entreprise de répondre à leurs questions et créer les conditions les plus optimales à sa mise en place en entreprise.

Aujourd’hui, le télétravail s’est nettement démocratisé, mais certains employeurs restent frileux quant à sa mise en œuvre. Pourtant, il comprend de nombreux avantages pour l’employeur et son salarié.

Même s’il nécessite des aménagements, le télétravail s’avère plus économique. L’employeur libère des espaces de travail. Il permet aussi de diminuer l’empreinte environnementale de l’entreprise en diminuant les transports domicile/travail. Enfin, il est source de bien-être pour les salariés car apporte une équilibre plus important entre la vie professionnelle et la vie privée. Cela engendre une productivité accrue.

C’est en partant de ce postulat que Flexjob a créé le jeu « 30 jours pour télétravailler ». Ce jeu s’avère être un formidable outil de dialogue puisqu’il devient vecteur d’expression individuelle et collective. Dans ce jeu collaboratif, l’employeur et le salarié jouent main dans la main. On gagne ou on perd ensemble. Chaque joueur doit répondre à deux types de questions, individuelles ou collectives. On y aborde les outils, les pratiques, le mode de management, mais aussi la réglementation et les bénéfices. A la fin du jeu, les participants sont invités à continuer leurs échanges.