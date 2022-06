Orpea, sous pression sur ses pratiques, obtient un financement de 250 millions d’euros

Publié le: lundi 13 juin 2022

Le groupe Orpea sous pression sur ses pratiques commerciales et la façon dont il gère ses maisons de retraite, a déclaré avoir reçu un nouveau financement 250 millions d’euros.

« L’accord conclu est donc extrêmement bénéfique pour le groupe ORPEA et pour l’ensemble de ses parties prenantes, dont notamment ses 255 000 résidents et patients, 71 676 salariés et créanciers« , a ajouté la société.

Orpea a déclaré ce mois-ci qu’un audit avait trouvé des preuves d’actes financiers répréhensibles mais n’avait pas étayé toutes les allégations contre l’entreprise. La police a également perquisitionné le siège d’Orpea ce mois-ci.

Un rapport de 62 pages des auditeurs Grant Thornton et Alvarez & Marsal a déclaré qu’Orpea avait gonflé les dépenses de main-d’œuvre et effectué des paiements importants suspects à des tiers, confirmant certaines affirmations dans « Les Fossoyeurs », le livre qui a fait éclater le scandale des EHPAD, publié cette année.

Les actions d’Orpea et de son rival Korian se sont effondrées cette année depuis la publication du livre. L’auteur a écrit qu’il y avait eu de graves manquements dans un centre Orpea de la banlieue aisée de Paris.

Cela a déclenché un débat national sur les conditions de soins aux personnes âgées.

Korian a également nié tout acte répréhensible généralisé et a déclaré qu’il coopérerait toujours avec les autorités.