Planète Safe : un coup de pouce pour les exploitants agricoles

Publié le: mercredi 13 janvier 2021

L’agriculture étant devenu un milieu très réglementé et technique, les exploitants ont de plus en plus recours à l’expertise de professionnels des bonnes pratiques agricoles. Parmi ceux-ci figurent Planète Safe, une société de formation, de conseil et d’expertise spécialisée dans la production végétale.

Ces dernières années, le métier d’agriculteur s’est considérablement complexifié en raison des technologies, ainsi que des normes environnementales, sécuritaires et sanitaires de plus en plus contraignantes. Les exploitants agricoles n’ont pas toujours les moyens et les capacités pour répondre à ces nouvelles exigences. Ils doivent alors se tourner vers des professionnels du secteur comme Planète Safe, une société de formation, de conseil et d’expertise spécialisée dans la production végétale. Elle accompagne durablement les producteurs dans le développement de leurs activités à divers niveaux.

Un savoir-faire unique transférable sur site

D’abord, Planète Safe aide les exploitants à se conformer aux bonnes pratiques agricoles, qui renvoient aux règles à respecter dans les cultures afin de réduire les risques vis-à-vis de l’homme et de l’environnement. Ces risques se retrouvent notamment dans la gestion des terres et de l’irrigation, dans l’épandage et le stockage des fertilisants. Les équipes de Planète Safe disposent d’une expertise de pointe sur l’ensemble de ces enjeux. Elles possèdent aussi un savoir-faire unique pour transférer ces connaissances sur les sites de production.

4 types de culture concernés

Planète Safe propose aussi aux agriculteurs des formations clé en main sur différentes thématiques liées à leur exploitation et leur environnement socio-économique. L’objectif est de leur permettre d’exercer leur métier dans le respect de la réglementation, de la préservation de l’environnement et du contexte agro-économique. Le groupe intervient sur 4 types de culture, à savoir la viticulture, l’arboriculture, le maraîchage et les grandes cultures.

Formation sur la taille de la vigne

Pour la viticulture, les formateurs de Planète Safe offre un parcours de formation comprenant un apprentissage des systèmes de taille, l’entretien du système de taille existant, le perfectionnement de technique, entre autres. Par ailleurs, la société offre une formation et une assistance personnalisées pulvérisateur en deux étapes. Une phase théorique pour prendre connaissance avec les différents organes du pulvérisateur et des formules de calcul liés à son bon fonctionnement. Et une phase pratique pendant laquelle, l’un des formateurs de Planète Safe vérifie directement les paramètres du pulvérisateur, à savoir son état général, sa vitesse d’avancement ou encore la qualité de pulvérisation.

Accompagnement et audit d’exploitation viticole

En outre, Planète Safe réalise des audits d’exploitation pour les agriculteurs. Nécessaires à l’obtention de certifications agricoles, ces audits prouvent la conformité des activités avec les normes en vigueur. Mieux, la société bordelaise effectue un suivi et un accompagnement dans les démarches d’agréments et de certifications environnementales, telles que la mise en place d’un SME ou encore des formations HVE ou AREA.