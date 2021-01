Michelin supprime 2300 emplois français pour rester compétitif

Publié le: mercredi 13 janvier 2021

Le fabriquant de pneu Michelin prévoit de supprimer jusqu’à 2 300 emplois en France au cours des trois prochaines années, alors que des concurrents à bas coût font monter la pression sur les fabricants européens à la suite de la pandémie.

Michelin, l’un des plus grands fabricants de pneus au monde, est confronté à ce qu’il appelle des « changements structurels profonds » sur le marché avec des vagues d’importations bon marché menaçant l’industrie européenne, ce qui incite l’entreprise à réduire ses coûts sur son marché intérieur et à miser sur des produits de plus grande valeur.

« Nous n’avons pas le choix. Si nous ne travaillons pas tous les jours sur notre position concurrentielle, nous serons anéantis », a déclaré le directeur général de Michelin, Florent Menegaux.

Alors que le Covid-19 a écrasé la demande de l’industrie automobile et fait souffrir Michelin, Florent Menegaux a déclaré que la pandémie n’avait fait que retarder l’annonce du nouveau plan. La « simplification » des activités françaises de Michelin visera à accroître l’efficacité de 5% par an et ne se fonde pas sur la fermeture d’usines.

Les suppressions d’emplois proviendront de régimes de retraite volontaire et de mise à pied.

Sauver l’activité « premium »

Les fournisseurs européens de pièces automobiles sont pris entre la pandémie et les changements structurels qui étaient déjà en cours alors que les fabricants de pneus économiques inondent le marché.

Florent Menegaux a estimé que la demande ne reviendrait aux niveaux de 2019 qu’au second semestre de l’année prochaine et que les incertitudes augmentent également sur la partie « premium » du marché.

Michelin n’a mis en place aucune offre budgétaire avant 2016 et environ 80% de son activité reste dans les pneus haut de gamme.

Mi-2019 le groupe avait déjà fermé une usine à La Roche-sur-Yon et une autre en Allemagne.

Des concurrents également touchés

La société japonaise Bridgestone a également annoncé qu’elle fermerait son usine de Béthune dans le nord de la France et déplacerait la production vers des sites à moindre coût, malgré les interventions désespérées des politiciens français.

En Allemagne, le fournisseur de pièces automobiles Continental prévoit de supprimer jusqu’à 30 000 emplois dans le monde et des dizaines de milliers d’autres sont menacés dans l’ensemble du réseau de petits fournisseurs du pays.

Le moment choisi pour l’annonce Michelin est douloureux pour le gouvernement français, qui se bat pour maîtriser l’emploi pendant la pandémie et tente de « relocaliser » l’industrie.

Michelin doit se renouveler et innover

Le président Emmanuel Macron a déclaré que la pandémie modifierait fondamentalement la mondialisation et a engagé 1 milliard d’euros pour aider les entreprises à produire en France.

Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement a déclaré qu’il serait vigilant face à la promesse de Michelin de remplacer à terme chaque emploi perdu, que ce soit dans le groupe ou dans les communautés locales concernées.

Le revers de la médaille des suppressions d’emplois pour Michelin est de « renforcer » son offre de pneus premium et une tentative de pousser plus loin dans des domaines à plus haute valeur comme les nouveaux matériaux et le recyclage, ainsi que le développement de sa joint-venture de batteries à hydrogène, Symbio.

Selon Florent Menegaux, la stratégie est cruciale pour l’avenir de Michelin et de l’industrie française. « C’est comme lorsque vous êtes en vol et que vous passez d’une zone de dépression à une nouvelle zone, vous avez des turbulences », dit-il. « Nous équilibrons les réalités. Nous n’abandonnons pas la France. »