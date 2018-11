Une appli qui permet de « changer les choses »

Publié le: lundi 12 novembre 2018

Le WWF France lance l’application We Act For Good (WAG) afin d’aider les français à répondre aux problématiques environnementales.

Diverses raisons amènent les français à vouloir changer leurs habitudes. Que ce soit pour leur santé, pour agir pour la planète, pour leurs enfants, ils sont aujourd’hui prêts à revoir leurs habitudes au travers de petits gestes.

C’est pour répondre à cette demande que le WWF France s’est associée à l’ADEME, la MAIF et La Poste pour créer WAG – We Act For Good. Ce programme se veut unique, simple d’utilisation et gratuit.

En partant du principe qu’en agissant collectivement, il est plus facile de changer de comportement, l’application va aider les personnes qui veulent « revoir leur manière de consommer de manière simple et ludique » déclare Pascal Canfin, directeur général du WWF France.

Le Wagueur se voit proposer des défis autour de cinq grandes thématiques, à savoir : bien manger, vers le zéro déchet, do it yourself, se déplacer et optimiser l’énergie.

Une fois le défi choisit, l’utilisateur découvre en quoi il est important de le réaliser et s’engage à le faire. De nombreuses solutions lui sont proposées afin qu’il puisse y parvenir. On y retrouve notamment des liens vers des sites internet proposant d’acheter un produit durable en remplacement de produits jetables, mais aussi de géolocaliser sur une carte les endroits où faire ses achats à proximité de chez soi.

Le Wagueur a la possibilité de suivre son avancée au fur et à mesure et de suivre son fil d’actualité personnalisé.

L’application reposant sur le principe d’une communauté, chacun peut agrémenter la plateforme avec de nouvelles adresses, en partageant des idées de DIY ou même en créant des événements.

Enfin, pour sensibiliser le maximum de personnes, il est possible de partager les ressources, conseils et astuces à ses proches par mail ou SMS.