Microsoft mise sur la réparation et propose des tutoriels à ses clients

Publié le: mercredi 12 janvier 2022

C’est suffisamment rare pour en parler, Microsoft a mis en ligne une vidéo qui enseigne aux clients comment ouvrir et réparer la Surface SE, un ordinateur à destination de l’éducation.

Le 10 janvier, Microsoft a publié une vidéo de démontage de 7 minutes de sa Surface SE, un ordinateur portable que la société vend désormais aux écoles élémentaires et intermédiaires.

Les vidéos de démontage sont un excellent moyen d’apprendre à démonter et à réparer un produit, qu’il s’agisse d’un ordinateur portable ou d’un smartphone. Mais les vidéos proviennent presque toujours d’experts en réparation tiers, et non des entreprises qui ont créé les produits.

Au lieu de cela, l’industrie électronique est connue pour rendre difficile la réparation des appareils électroniques grand public sans passer par leurs canaux de réparation officiels. Mais cela commence à changer, grâce au mouvement croissant du droit à la réparation et au contrôle accru des régulateurs américains.

L’année dernière, Microsoft s’est lui-même engagé à étendre les options de réparation de ses produits, suite à la pression d’actionnaires militants. Ainsi, la vidéo de démontage de la Surface SE peut être un signe d’un changement à venir de Microsoft.

Un service accessible sur un produit de niche seulement, pour l’instant

Là encore, il pourrait s’agir d’un cas ponctuel. La Surface SE est un produit de niche qui ne sera disponible que pour le marché de l’éducation. Lors de sa conception, Microsoft s’est également attaché à rendre l’appareil facile à remplacer et à réparer par les écoles sans envoyer le matériel à un centre de réparation dédié.

Par conséquent, la réparabilité de l’ordinateur portable est un argument de vente clé pour l’appareil. La vidéo de démontage souligne cela en montrant que toutes les pièces à l’intérieur peuvent être retirées en tant que modules individuels.

Microsoft a par la suite annoncé ne pas encore avoir d’annonce de nouvelles de vidéos de démontage pour d’autres produits. En attendant, le rival de l’entreprise, Apple, s’apprête à lancer un magasin de « réparation en libre-service » qui permettra aux consommateurs d’acheter pour la première fois des pièces de rechange pour iPhone et Mac.