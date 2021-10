Les journalistes qui ont affronté Poutine et Duterte remportent le prix Nobel de la paix 2021

Publié le: lundi 11 octobre 2021

Maria Ressa et Dmitry Muratov, des journalistes dont le travail a provoqué la colère des dirigeants des Philippines et de la Russie, ont reçu le prix Nobel de la paix 2021, une récompense qui, selon le comité, est une approbation des droits à la liberté d’expression actuellement menacée dans le monde entier.

Les deux récipiendaires ont été récompensés “pour leur combat courageux pour la liberté d’expression” dans leur pays, a déclaré la présidente Berit Reiss-Andersen du Comité Nobel norvégien lors d’une conférence de presse.

“En même temps, ils sont les représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en plus défavorables“, a-t-elle ajouté.

“Le journalisme libre, indépendant et factuel sert à protéger contre les abus de pouvoir, les mensonges et la propagande de guerre.”

Un travail d’investigation récompensé

Dmitry Muratov est rédacteur en chef du journal d’investigation russe Novaya Gazeta, qui a défié le Kremlin sous le président Vladimir Poutine avec des enquêtes sur les actes répréhensibles et la corruption, et a largement couvert le conflit en Ukraine.

Dmitry Muratov, 59 ans, est le premier Russe à remporter le prix Nobel de la paix depuis le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, qui a lui-même aidé à créer Novaya Gazeta avec l’argent qu’il a reçu en remportant ce prix en 1990.

Maria Ressa, 58 ans, est la première lauréate du prix Nobel de la paix des Philippines. Elle dirige Rappler, une entreprise de médias numériques qu’elle a cofondée en 2012, et qui s’est imposée grâce à des reportages d’enquête, notamment sur des meurtres à grande échelle lors d’une campagne policière contre la drogue.

« C’est fou de combattre un gouvernement : je n’avais pas l’intention de le faire, mais c’est devenu nécessaire pour faire mon travail », écrivait-elle dans le Financial Times en décembre.

“J’ai été arrêté pour être journaliste – pour avoir publié des articles véridiques désagréables pour le pouvoir – mais cela n’a servi qu’à me libérer, à m’aider à comprendre ce qui se passait et à tracer la voie à suivre.”

Harcèlement des médias

Ce Nobel est le premier prix Nobel de la paix attribué à les journalistes depuis que l’Allemand Carl von Ossietzky l’a remporté en 1935 pour avoir révélé le programme secret de réarmement d’après-guerre de son pays.

En août, un tribunal philippin a rejeté une affaire de diffamation contre Maria Ressa, l’une des nombreuses poursuites intentées contre la journaliste qui dit qu’elle a été prise pour cible en raison des articles critiques de son site d’information sur le président Rodrigo Duterte.

Le sort de Maria Ressa, l’une des nombreuses journalistes nommées Personnalité de l’année par le Time Magazine en 2018 pour avoir combattu l’intimidation des médias, a suscité l’inquiétude internationale concernant le harcèlement des médias aux Philippines, un pays autrefois considéré comme un porte-drapeau de la liberté de la presse en Asie.

Une vocation pour les futurs journalistes

La cheffe du comité Nobel, Reiss-Andersen, a déclaré que le comité avait décidé d’envoyer un message sur l’importance d’un journalisme rigoureux à une époque où la technologie a rendu plus facile que jamais la propagation de mensonges et fausses informations.

“Nous constatons que les gens sont manipulés par la presse, et (…) le journalisme factuel et de haute qualité est en fait de plus en plus restreint“, a-t-elle déclaré.

C’était aussi un moyen de mettre en lumière les situations difficiles pour les journalistes, notamment sous la direction de la Russie et des Philippines, a-t-elle ajouté.

Le prix donnera aux deux journalistes une plus grande visibilité internationale et pourrait inspirer une nouvelle génération de journalistes, a déclaré Dan Smith, directeur de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

“Nous nous attendons normalement à ce qu’une plus grande visibilité signifie en fait une plus grande protection des droits et de la sécurité des personnes concernées“, a-t-il déclaré.

Le prix Nobel de la paix sera remis le 10 décembre, jour anniversaire de la mort de l’industriel suédois Alfred Nobel, qui a fondé les prix dans son testament de 1895.