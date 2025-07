Nouveau changement chez Agirc-Arrco : votre sécurité à l’ère numérique

À partir du 16 juillet 2025, le régime de retraites complémentaires Agirc-Arrco va changer ses règles d’authentification pour les bénéficiaires. Ce changement, important pour protéger les comptes, vise à empêcher tout accès non désiré aux informations personnelles et aux fonds de retraite.

Amélioration de la sécurité des comptes

L’idée, c’est de bloquer l’accès illégitime aux comptes des retraités, surtout face aux individus malintentionnés qui se servent de mots de passe volés. Avec la multiplication des incidents de cybersécurité, il est devenu nécessaire, notamment pour les organismes traitant des données sensibles comme les caisses de retraite, de renforcer les protections.

Pour y parvenir, Agirc-Arrco met en place une authentification renforcée. Désormais, l’accès au compte exigera une double vérification. En pratique, il faudra entrer un code à usage unique envoyé par mail, en plus du numéro de sécurité sociale et du mot de passe habituel. Ce système ajoute un palier de sécurité supplémentaire qui rendra nettement plus compliqué tout accès frauduleux.

Respect des normes européennes

Cette nouveauté répond aussi aux exigences européennes en matière de cybersécurité. En adoptant ce procédé, Agirc-Arrco se conforme aux directives récentes tout en renforçant la protection des données personnelles de ses bénéficiaires, en parallèle avec la réforme des pensions.

Ce système n’est pas inventé ici : il ressemble beaucoup à celui qu’on retrouve dans les applications bancaires, où la double authentification est monnaie courante. Par ailleurs, depuis fin 2024, un dispositif similaire est appliqué sur le site de la CAF, illustrant ainsi une tendance vers une meilleure sécurisation dans les services publics français.

Conseils pour les bénéficiaires

Pour que cette transition se passe sans souci, Agirc-Arrco invite vivement tous ses bénéficiaires à vérifier et mettre à jour leur adresse email dans leur espace perso. Pour ce faire, il faut se rendre dans la rubrique « Mon profil » puis « Mes informations personnelles ».

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur dès le mercredi 16 juillet 2025, laissant ainsi le temps nécessaire aux bénéficiaires pour se préparer et actualiser leurs informations si besoin.

Un pas en avant indispensable

Ce changement concerne tous les bénéficiaires de Agirc-Arrco qui devront s’adapter à ces nouvelles exigences pour éviter la suspension de leur pension. C’est une démarche indispensable face aux menaces grandissantes dans le domaine de la cybersécurité. En renforçant la protection de leurs comptes, les retraités pourront garder l’esprit tranquille concernant la sécurité de leurs données financières.

Les mesures prises par Agirc-Arrco démontrent un engagement net en faveur de la protection des données personnelles et financières, tout en clarifiant les besoins en matière de déclaration de ressources, dans un environnement où les risques en ligne ne cessent de se développer. Ce renforcement devrait rassurer les bénéficiaires tout en incitant d’autres organismes à relever leurs standards de sécurité numérique.