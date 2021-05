Amazon lève une obligation d’un milliard de dollars pour le climat et les causes sociales

Publié le: mardi 11 mai 2021

Amazon a émis le 10 mai sa première obligation de développement durable, levant 1 milliard de dollars pour investir dans les énergies renouvelables, les transports propres, les bâtiments plus verts et le logement abordable.

La plus grande entreprise du monde rejoint une liste croissante d’émetteurs de dette exploitant le marché des obligations vertes et durables, qui gonfle alors que les gestionnaires d’actifs subissent la pression de leurs investisseurs pour faire avancer les causes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Les émissions mondiales d’obligations vertes ont atteint un niveau record de 270 milliards de dollars à la fin de 2020 et pourraient atteindre 450 milliards de dollars cette année, selon le Climate Bonds Initiative.

L’argent levé grâce à l’obligation de développement durable ne représente qu’une fraction de la dette totale émise par Amazon – environ 18,5 milliards de dollars. La société a déclaré qu’elle faisait partie d’un nouveau cadre d’obligations durables et qu’elle serait consacrée à des projets nouveaux et existants.

Les projets comprennent l’acquisition de véhicules électriques pour les flottes de transport, ainsi que des vélos électriques et d’autres véhicules de livraison alternatifs à propulsion électrique, a déclaré Amazon.

Le cadre citait également des projets de construction durable, comme l’utilisation d’un système de chauffage et de refroidissement entièrement électrique fonctionnant à l’énergie renouvelable dans le nouveau siège social de l’entreprise à Arlington, en Virginie.

Protection sociale des salariés

Amazon a également déclaré qu’elle pourrait utiliser ces fonds pour des investissements en capital-investissement dans des transports propres et des bâtiments zéro carbone.

Amazon s’est engagé à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2040 et à alimenter toutes ses opérations avec des énergies renouvelables d’ici 2030, ainsi qu’à augmenter les opportunités pour les groupes sous-représentés dans sa main-d’œuvre.

La décision de collecter des fonds pour financer des projets sociaux permet à Amazon de repousser les critiques sur le traitement de ses travailleurs alors même que leur nombre a explosé pendant la pandémie de COVID-19.

En plus d’être fustigé pour ses mauvaises pratiques en matière de santé et de sécurité au cours des premiers mois de la pandémie, Amazon a également été critiqué pour avoir licencié illégalement des travailleurs et fait pression sur le personnel pour qu’il ne forme pas de syndicat sur l’un de ses sites.

Amazon a nié ces allégations et a déclaré qu’il soutenait le droit des employés à critiquer les conditions de travail.