Gucci fait don de 500 000 dollars à l’UNICEF pour aider à fournir des vaccins COVID

Publié le: jeudi 10 décembre 2020

La marque de luxe Gucci, propriété du groupe français Kering, donnera au moins 500 000 dollars à l’UNICEF pour aider à fournir et à distribuer des vaccins COVID-19 aux personnes vulnérables du monde entier, a-t-elle déclaré.

En plus du don de 500 000 dollars, Gucci a déclaré vouloir abonder à hauteur de 100 000 dollars maximum, les fonds collectés pour le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) suite aux dons réalisés via la plateforme Gucci entre le 5 et le 26 décembre.

L’agence des Nations Unies lève des fonds pour COVAX, un programme dirigé par l’Organisation mondiale de la santé et le groupe de vaccination GAVI, pour mettre en commun des fonds provenant de pays plus riches et d’organisations à but non lucratif pour acheter et distribuer des vaccins aux pays les plus pauvres.

COVAX a jusqu’à présent levé 2 milliards de dollars. L’argent de Gucci financera des activités telles que la fourniture de kits de test pour freiner la transmission, l’équipement de la chaîne du froid pour maintenir les doses de vaccins efficaces et le transport des vaccins.