13 mauvaises habitudes qui compliquent votre vie professionnelle

Publié le: mercredi 10 octobre 2018

Le business, le leadership et la vie s’accompagnent de complexité et de complications. Nous avons généralement tendance à rendre certaines choses plus compliquées que nécessaire.

Plus nous pouvons simplifier les complications auxquelles nous faisons face, mieux nous pouvons nous concentrer et plus nous seons efficaces.

Voici quelques-unes des situations dont on se complique inutilement dans notre travail et notre vie.

Fuir certaines situations difficiles. Parmi les décisions les plus difficiles à prendre, on retrouve le choix entre décider de fuir ou d’essayer de faire au mieux. Il est préconisé de s’attacher à quelque chose de simple, à savoir maintenir sa position, garder son sang-froid mais rester souple.

Tendance à compromettre ses principes et valeurs. Qui vous êtes, ce que vous représentez, se reflète dans ce que vous faites. Faites-en sorte de rester fidèle à vos convictions, car de fortes convictions précèdent de grandes actions.

Baser ses décisions sur des informations erronées ou incomplètes. Il est difficile de réaliser à quel point les décisions sont importantes tant que nous n’avons pas pris de mauvaises décisions. Ces dernières peuvent compliquer la vie et déterminer votre avenir. Il faut veiller à se tenir informé et à faire preuve d’intelligence dans ses décisions.

Le besoin de vouloir contrôler les choses. La pire chose que vous puissiez faire lorsque les choses se compliquent est d’essayer de tout contrôler. Il faut garder à l’esprit qu’il n’est pas toujours possible de contrôler ce qui se passe dans votre entourage, mais vous pouvez contrôler ce qui se passe en vous.

Faire des promesses impossibles à satisfaire. Il vaut mieux promettre moins, et faire plus que prévu. Cela permet d’obtenir l’admiration des autres.

Difficulté du lâcher-prise. Savoir quand lâcher prise n’est jamais facile. Il faut veiller à garder à l’esprit que le simple fait de lâcher prise a un pouvoir beaucoup plus puissant que celui de tout contenir en soi.

Le fait se trop s’inquiéter. L’inquiétude est l’une des habitudes quotidiennes les plus courantes et les plus destructrices qui peuvent compliquer la vie. Il est important de se rappeler que le fait de s’inquiéter n’évitera pas les mauvaises choses d’arriver, et empêchera de profiter des bonnes choses. Garder à l’esprit qu’il faut s’attacher à profiter de chaque instant.

Se comparer aux autres. Cela nous arrive à tout à un moment ou à un autre. Mais trop souvent, cela revient à comparer notre propre réalité (chaotique) à l’image idéalisée de quelqu’un d’autre. Il faut alors essayer de viser à l’amélioration de son propre sort sans impliquer quelqu’un d’autre dans la balance.

Difficulté à se concentrer. C’est la concentration qui nous permet de nous focaliser sur ce que nous voulons réaliser. Le fait de se concentrer permet de faire uniquement ce qui était prévu. Il faut mettre tout le reste de côté.

Vouloir être parfait. Le perfectionnisme bloque le progrès et parfois paralyse complètement les efforts. Il faut essayer de garder en tête des standards élevés tout en reconnaissant que nous vivons dans un monde imparfait.

Tendance à la négativité. Une perspective négative a tendance à tout paralyser. Il faut aller tenter de chercher le positif dans le négatif.

Recherche d’une reconnaissance. L’approbation des autres est comme une drogue dangereuse – gratifiant au début, mais ne valant pas les dégâts qu’elle représente à long terme. Il faut plutôt veiller à faire son propre chemin en prenant les risques (mesurés) qui permettront d’atteindre les objectifs fixés.

Attendre quelque chose de la part des autres. Ce sentiment n’a jamais apporté rien de bon dans le monde. Il est plus intéressant de se demander ce que l’on doit personnellement aux autres.

Le monde du travail est plein de complications, que l’on croise à chaque virage. Une partie du travail des dirigeants consiste à modéliser la retenue nécessaire pour que les salariés restent fidèles à eux-mêmes, à leurs valeurs et à leur objectif.