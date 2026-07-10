Les auto-écoles françaises traversent une période critique. Depuis l’entrée en vigueur des restrictions successives sur le Compte personnel de formation (CPF), le secteur enregistre une chute vertigineuse de son activité. Les financements pour le permis moto se sont effondrés de 94% entre 2024 et 2025, tandis que les montants alloués aux permis de conduire ont fondu de 75% depuis février dernier. Cette réforme, pensée pour réorienter le dispositif vers des formations certifiantes, met en péril des milliers d’établissements et creuse les inégalités d’accès à la mobilité professionnelle.

L’effondrement de la demande : une crise pour le secteur automobile-formation

Les chiffres publiés par le ministère du Travail en juillet 2026 révèlent l’ampleur du choc. Le permis moto, autrefois financé massivement par le CPF, n’a enregistré que 7.800 entrées en formation en 2025, contre 130.200 l’année précédente. Cette baisse spectaculaire s’explique par l’obligation nouvelle de justifier d’un usage professionnel pour bénéficier du financement, condition que peu de candidats parviennent à remplir.

De 30 millions à 7,5 millions d’euros par mois : une hémorragie financière

La Caisse des Dépôts et Consignations, gestionnaire du CPF, constate une division par quatre des montants alloués. Avant la réforme, les financements atteignaient 30 millions d’euros mensuels, contre 7,5 millions aujourd’hui. Cette contraction brutale représente une économie annuelle de 200 à 250 millions d’euros pour l’État, mais constitue un manque à gagner colossal pour les professionnels de la formation automobile. Les établissements qui dépendaient fortement de cette manne publique doivent désormais repenser entièrement leur modèle économique.

Permis moto : un secteur décimé

Selon la Dares, département des études du ministère du Travail, le permis moto constitue « le facteur qui contribue le plus fortement à la baisse de l’utilisation du CPF dans son ensemble ». La restriction imposée le 18 mai 2024, limitant le financement aux seuls non-titulaires d’un permis de catégorie similaire, a tari instantanément le flux de candidats. Les écoles spécialisées dans les formations deux-roues subissent de plein fouet cette réglementation, avec des carnets de rendez-vous désormais clairsemés.

Les auto-écoles en première ligne : fermetures et réductions d’activité

Plus de 5.000 auto-écoles proposaient jusqu’ici le financement par CPF. Beaucoup d’entre elles voient aujourd’hui leur chiffre d’affaires s’effondrer, contraintes de réduire leurs effectifs ou de diversifier leurs activités pour survivre. Les moniteurs, formateurs et personnels administratifs font les frais de cette crise sectorielle qui s’ajoute à un contexte économique déjà tendu.

Île-de-France particulièrement touchée : 30% des financements CPF concentrés dans une région

La région capitale concentrait près de 30% des demandes de financement CPF pour les permis de conduire, loin devant les autres territoires. Les auto-écoles franciliennes, habituées à un flux constant de candidats, enregistrent désormais des baisses d’activité pouvant atteindre 80% sur certains segments. Cette concentration géographique amplifie l’impact social de la réforme dans les zones urbaines denses, où la mobilité conditionne pourtant l’accès à l’emploi.

Emplois menacés : formateurs, moniteurs, personnel administratif

La profession fait face à une vague de licenciements et de ruptures conventionnelles. Les petites structures, souvent familiales, ne disposent pas des marges nécessaires pour absorber une telle baisse d’activité. Les moniteurs indépendants, rémunérés à la prestation, voient leurs revenus fondre. Le secteur, qui employait plusieurs dizaines de milliers de personnes, pourrait perdre entre 15 et 20% de ses effectifs d’ici fin 2026 selon les premières estimations professionnelles.

Consolidation du marché : les petites écoles disparaissent

La crise accélère un mouvement de concentration déjà à l’œuvre. Les grandes enseignes franchisées, mieux capitalisées, rachètent les établissements en difficulté à prix bradés. Les auto-écoles de quartier, ancrées dans le tissu local et proposant un accompagnement personnalisé, cèdent progressivement la place à des acteurs standardisés. Cette évolution menace la diversité de l’offre et la proximité qui caractérisaient jusqu’ici le secteur.

L’accès à la formation, privilège des ayants droit

Au-delà de l’impact économique, la réforme creuse les inégalités d’accès à la formation. La participation forfaitaire, initialement fixée à 100 euros en mai 2024 puis relevée à 150 euros en avril 2026, constitue un obstacle financier pour les revenus modestes. Seuls les inscrits à France Travail ou les bénéficiaires d’un financement employeur partiel échappent à cette contribution, créant une segmentation croissante entre publics.

Demandeurs d’emploi : exemptés de participation, mais moins de places disponibles

Les demandeurs d’emploi, bien qu’exemptés de la participation forfaitaire, pâtissent indirectement de la réforme. La réduction globale de l’offre de formation limite mécaniquement leurs possibilités d’accès. Les auto-écoles, confrontées à la baisse d’activité, privilégient les clients payants au détriment des publics fragiles dont l’accompagnement nécessite davantage de temps et de pédagogie.

Populations précaires : l’accès au permis devient un luxe

Pour les travailleurs précaires, jeunes en insertion ou personnes en reconversion, le permis de conduire représente souvent la clé d’accès à l’emploi, particulièrement en zone rurale ou périurbaine. La Dares constate que seulement 35% des formations commencées en 2025 sont financées uniquement par les droits CPF de l’utilisateur, contre 61% en 2024. L’obligation de compléter par un apport personnel ou un financement employeur exclut de facto les publics les plus vulnérables.

Inégalités de genre et générationnelles : les effets collatéraux

Avant la réforme, les hommes représentaient 54% des utilisateurs du CPF pour les permis de conduire. Cette proportion est revenue à 51% en 2025, alignée sur leur part dans la population active. Si cette évolution peut sembler positive en termes d’équité, elle masque une réalité plus sombre : la réduction globale de l’accès touche toutes les catégories, avec un impact particulièrement marqué sur les jeunes actifs et les seniors en reconversion, qui constituaient les principaux bénéficiaires du dispositif.

La complexification du système : frein à l’utilisation

Au-delà des restrictions financières, la multiplication des conditions d’éligibilité décourage de nombreux candidats potentiels. Le parcours administratif, autrefois relativement simple, s’est transformé en labyrinthe réglementaire où chaque situation particulière nécessite une vérification spécifique.

Trois étapes de restrictions : mai 2024, février 2025, février 2026

Le 18 mai 2024 marque le premier coup de frein avec la limitation du financement du permis B aux non-titulaires d’un permis similaire. Le 16 février 2025, le conditionnement des formations à la création ou reprise d’entreprise à la certification ajoute une nouvelle contrainte. Enfin, février 2026 voit l’entrée en vigueur de la loi de finances mettant fin au financement CPF pour le permis de conduire dans la plupart des cas. Janvier et février 2026 ont connu un afflux exceptionnel d’inscriptions, avec respectivement 6.800 et 7.500 dossiers validés contre 4.000 en temps normal, témoignant de l’anticipation des candidats face à la fin annoncée du dispositif.

Participation forfaitaire : 100€ puis 150€, un coût prohibitif pour les bas revenus

L’introduction de la participation forfaitaire constitue l’obstacle le plus visible. Pour un SMIC, débourser 150 euros représente près de 10% du salaire mensuel net. Cette somme, qui s’ajoute au coût résiduel de la formation non couvert par le CPF, rend l’accès au permis financièrement inaccessible pour les foyers modestes. La mesure, pensée pour responsabiliser les bénéficiaires, produit l’effet inverse en excluant ceux qui en auraient le plus besoin pour améliorer leur employabilité.

Comme le souligne Permis Mag, « ce ralentissement de l’activité ne peut cependant pas être attribué à la seule fin du CPF. Il s’inscrit dans un contexte plus large qui pèse sur le pouvoir d’achat et le moral des ménages ». La réforme du CPF amplifie ainsi les difficultés économiques que traversent déjà les Français, créant un cercle vicieux où la formation professionnelle, censée favoriser l’insertion, devient inaccessible à ceux qui en ont le plus besoin. Les prochains mois diront si le secteur parvient à se réinventer ou si cette crise marque un tournant définitif dans l’accès à la mobilité professionnelle. Les récentes modifications de la loi travail s’inscrivent dans cette même logique de restriction budgétaire qui questionne l’avenir des dispositifs d’aide à la formation.