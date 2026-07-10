Mauvaise nouvelle pour les clients de Grand Frais : ces produits au saumon contaminés à la listéria doivent être rapportés d’urgence en magasin

Sept références de poisson fumé vendues sous les enseignes Grand Frais, Fresh et Mon-marché.fr font l’objet d’un rappel national après la détection de Listeria monocytogenes. La procédure de retrait, lancée les 7 et 8 juillet 2026 sur l’ensemble du territoire, invite les clients ayant acheté des produits de la mer dans ces magasins à vérifier minutieusement leur réfrigérateur.

Le site gouvernemental Rappel Conso évoque une « détection de Listeria monocytogenes, agent responsable de la listériose ». Deux produits concentrent l’attention : le cœur de saumon au citron-basilic, commercialisé chez Grand Frais entre le 5 mai et le 4 juillet, et un paquet de brisures de saumon, vendu entre le 5 mai et le 1er juin. Les deux références ont également circulé chez Fresh et Mon Marché.

Sept références retirées, un ancrage marqué en Picardie

La liste complète des produits rappelés compte quatre déclinaisons de saumon (brisures 150 g, cœur citron basilic en 150 g et 300 g, cœur garni au fromage blanc et fines herbes) et trois de truite (brisures 150 g, émincés à l’aneth 100 g, cœur à l’ail des ours 120 g). Toutes portent la marque distributeur Grand Frais / Fresh / mon-marché.fr.

Dix points de vente en Picardie ont été identifiés parmi les magasins concernés :

Chambry

Saint-Quentin

Soissons

Château-Thierry

Dury

Chambly

Venette

Monchy Saint Eloi

Lagny-le-Sec

Creil St-Maximin

Les acheteurs sont invités à comparer les numéros de lots et les dates limites de consommation figurant sur les emballages avec les fiches publiées sur Rappel Conso, ou avec l’affichage disponible en magasin.

Une multiplication des alertes sur le saumon fumé ces dernières semaines

Ce rappel s’ajoute à une série d’alertes récentes touchant le même rayon. Le 8 juillet, la marque Les Créations a rappelé des émincés de saumon fumé aux 5 baies pour le même motif, présence de Listeria monocytogenes. Le 22 juin, c’est un produit Monoprix Gourmet, du saumon Atlantique fumé élevé en Écosse en quatre tranches de 140 g, qui avait été concerné.

D’autres cas s’écartent du schéma listeria. Le 25 juin, un saumon écossais tranché main de la marque Astara a été retiré pour présence de salmonelle. Le 22 mai, un poke bowl saumon de la marque Fresh Mood a fait l’objet d’un rappel pour une raison différente : une erreur d’étiquetage l’avait fait passer pour un « Pokebowl Poulet Teriyaki », avec un risque d’allergènes non déclarés.

Grand Frais avait déjà rappelé, le 3 juin, un premier lot de brisures de saumon fumé 150 g distinct de celui du 7 juillet.

La listériose se manifeste généralement par une fièvre plus ou moins élevée, des maux de tête et des troubles digestifs, pouvant évoluer vers des complications neurologiques. Dans les cas les plus graves, elle peut engager le pronostic vital de la personne contaminée. Le délai d’incubation peut s’étendre jusqu’à huit semaines après l’ingestion de l’aliment en cause, ce qui complique parfois le diagnostic.

Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées restent les plus exposées à des formes sévères, avec un risque de complications fœtales pour les premières. Rappel Conso recommande à toute personne ayant consommé l’un des produits et présentant de la fièvre, avec ou sans maux de tête, accompagnée de fortes courbatures, de consulter rapidement son médecin. Il est conseillé de signaler la consommation du produit contaminé, même si elle remonte à plusieurs semaines.