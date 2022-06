« L’éducation des filles est une solution climatique » selon Malala Yousafzai

Publié le: vendredi 10 juin 2022

La lutte contre le changement climatique est aussi une lutte pour le droit à l’éducation des filles, dont des millions perdent l’accès à l’école en raison des événements liés au climat, a déclaré la lauréate du prix Nobel de la paix Malala Yousafzai.

Malala Yousafzai s’exprimait devant le parlement suédois où elle a rejoint les militantes écologistes Greta Thunberg et Vanessa Nakate lors de l’une des manifestations climatiques qui s’y déroulent chaque semaine depuis 2018 et ont déclenché du mouvement mondial « Fridays for future ».

En 2012, la jeune femme aujourd’hui âgée de 24 ans a survécu à une balle dans la tête tirée par un tireur taliban pakistanais après avoir été prise pour cible pour sa campagne contre les efforts des talibans pour priver les femmes de l’éducation. Elle est ensuite devenue la plus jeune récipiendaire du prix Nobel de la paix pour son plaidoyer en faveur de l’éducation.

« En raison d’événements liés au climat, des millions de filles perdent leur accès à l’école. Des événements comme les sécheresses et les inondations ont un impact direct sur les écoles, des déplacements sont causés en raison de certains de ces événements« , a déclaré Malala Yousafzai dans une interview.

« A cause de cela, les filles sont les plus touchées : elles sont les premières à abandonner l’école et les dernières à y retourner. »

Au cours de la manifestation, Malala Yousafzai a raconté comment sa propre éducation a été interrompue par le changement climatique lorsque son école et de nombreuses autres dans la localité ont été inondées.

Malala Yousafzai, Vanessa Nakate et Greta Thunberg ont toutes souligné comment les femmes, en particulier celles des pays en développement, ont été touchées de manière disproportionnée par la crise climatique et peuvent faire partie de la solution si elles sont rendues autonomes par l’éducation.

« Lorsque les filles et les femmes sont éduquées, cela aide à réduire les émissions de gaz à effet de serre, cela aide à renforcer la résilience et cela aide également à réduire les inégalités existantes auxquelles tant de femmes et de filles sont confrontées dans différentes parties du monde« , a déclaré Vanessa Nakate, 25 ans. une activiste ougandaise.

Malala Yousafzai, qui a endurci son fonds Malala est également devenue un symbole mondial de la résilience des femmes face à la répression, a pris des selfies avec des habitants et des touristes de passage, et a longuement parlé aux militants de Fridays For Future.

Les militants ont dévoilé des bannières et des pancartes exprimant leur soutien au droit des filles afghanes à l’éducation et liant la crise climatique et les solutions futures à celle-ci aux opportunités éducatives des femmes du monde entier.

« Toute fille peut changer le monde si elle dispose des bons outils pour le faire« , a déclaré Greta Thunberg, 19 ans.