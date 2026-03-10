CAF : ce versement de 1042€ dès le 7 avril crée la surprise chez des milliers de Français

Une nouvelle annonce de la Caisse d’allocations familiales (CAF) suscite beaucoup d’attente chez les foyers français : à partir du 7 avril 2026, l’État prévoit de verser une aide de 1 042 € à des milliers de Français, rapporte le magazine Maison et Travaux. Cette mesure suit l’adoption d’un projet législatif important à l’Assemblée nationale. Le projet de financement de la Sécurité sociale pour 2026, qui pourrait entraîner une revalorisation des aides sociales, a été adopté après plusieurs mois de débats houleux. Pour de nombreux ménages confrontés à des prix élevés et à des tensions sur le pouvoir d’achat, cela représente un soulagement direct.

Un projet législatif qui a pris du temps

Le chemin vers cette décision a été long. Après des mois de discussions à l’Assemblée nationale, le projet de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a été adopté. Ce projet prévoit la revalorisation annuelle des prestations sociales, actée chaque année le 1er avril. Certaines retombées pourraient se faire sentir dès mai 2026 pour certains bénéficiaires.

L’annonce relayée en octobre par la Commission des comptes de la Sécurité sociale a aussi évoqué la possibilité d’une augmentation de 0,9 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF).

Dans la période actuelle de désinflation, les indices de prix à la consommation publiés par l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) sont déterminants pour calculer cette revalorisation. Le Code de la Sécurité sociale précise que la revalorisation doit refléter l’évolution moyenne des prix, hors tabac, sur douze mois, soit de février 2025 à janvier 2026.

Ce qui est revalorisé

Parmi les prestations étudiées, l’allocation aux adultes handicapés attire particulièrement l’attention : elle est estimée à 1 042,62 € après revalorisation de l’AAH. Le Revenu de solidarité active (RSA) pourrait atteindre 652,34 € pour une personne seule, 978,51 € pour un couple, et 1 369,92 € pour un couple avec deux enfants.

Les allocations familiales seraient comprises entre 38,11 € et 152,41 € pour deux enfants, et entre 86,92 € et 347,66 € pour trois enfants, suite au changement des allocations familiales.

La prime d'activité pourrait monter jusqu'à 638,91 € grâce à la réforme de la prime d'activité.

L’allocation de rentrée scolaire (ARS) présente aussi des montants précis : 427,29 € pour les enfants de 6 à 10 ans, 450,87 € pour ceux de 11 à 14 ans, et 466,49 € pour les adolescents de 15 à 18 ans. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) serait autour de 153,17 €, tandis que l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et l’aide universelle d’urgence seraient respectivement de 585 € par mois et 260,94 € au minimum.