Allocations familiales : ce changement discret va coûter cher aux parents d’ados

Depuis le 1er mars, les familles françaises ressentent un changement majeur dans leurs allocations.

Photo of author
Anthony Jacquot
Publié le
Lecture : 2 min
0
Allocations familiales : ce changement discret va coûter cher aux parents d’ados
Allocations familiales : ce changement discret va coûter cher aux parents d’ados | Social Mag
LinkedInWhatsApp

Depuis le 1er mars, le mode de calcul des allocations familiales a changé en France. La majoration des allocations ne commence plus à l’anniversaire du 14ème mais à celui du 18ème de l’adolescent. Jusque-là, la majoration intervenait dès 14 ans pour le plus jeune enfant ; ce passage au 18ème anniversaire modifie donc profondément la donne pour beaucoup de familles et devrait entraîner des répercussions notables. Cette réforme arrive dans une période économique et sociale tendue, où le pouvoir d’achat et le soutien aux familles sont des sujets brûlants, au même titre que d’autres réformes sociales.

Ce qui change : détails de la nouvelle mesure

Jusqu’à présent, les familles avec deux enfants pouvaient toucher une majoration dès que le plus jeune atteignait ses 14 ans. Pour les familles de trois enfants ou plus, la majoration de pension s’appliquait pour chaque enfant ayant atteint cet âge, et ce jusqu’à leurs 20 ans. Dorénavant, la majoration ne sera versée qu’à partir des 18 ans de l’adolescent et sera maintenue jusqu’à ses 20 ans.

Une exception transitoire est prévue : les familles dont l’adolescent a atteint ses 14 ans avant le 1er mars continueront de bénéficier de l’ancien dispositif.

Cet ajustement a des conséquences financières concrètes. Selon les ressources du foyer, le montant mensuel de la majoration peut varier entre 18,88 € et 75,53 €. Pour certaines familles modestes, le manque à gagner peut atteindre 900 € par enfant sur une année, soit près de 3 600 € sur quatre ans.

Ce que ça coûte et pourquoi le gouvernement le met en place

Pour l’État, la réforme vise à dégager des économies. Dès cette année, 210 millions d’euros d’économies sont attendus. À moyen terme, l’objectif est d’atteindre 1,2 milliard d’euros par an d’ici quatre ans. Une partie de ces économies servira à financer une nouvelle mesure : le congé de naissance.

Prévu pour entrer en vigueur le 1er juillet, ce congé de naissance viendra compléter les congés maternité et paternité existants. Chaque parent pourra bénéficier de deux mois supplémentaires, rémunérés à 70% du salaire net le premier mois et 60% le second. Le coût estimé de ce dispositif est de 600 millions d’euros en année pleine.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

Ados en trottinettes électriques : vers une interdiction brutale qui fait polémique
Société

Ados en trottinettes électriques : vers une interdiction brutale qui fait polémique

“Je suis fier” : la revanche silencieuse d’un employé pas comme les autres
Société

“Je suis fier” : la revanche silencieuse d’un employé pas comme les autres

Omar Harfouch 3
ActualitésGouvernanceSociété

Omar Harfouch joue la carte américaine avec son Concerto pour la Paix et une visite à la maison blanche

Tyumen,,russia August,17,,2022:,pan,tefal,and,cookware,set,collection
EmploiSociété

La France est-elle capable de garder ses champions industriels ? Un appel à « la simplification »

30 milliards pour remplacer les manuels par des écrans : la génération sacrifiée ?
Société

30 milliards pour remplacer les manuels par des écrans : la génération sacrifiée ?

Cette vente immobilière peut être stoppée net… par vos propres enfants
Société

Cette vente immobilière peut être stoppée net… par vos propres enfants

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPocketPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly