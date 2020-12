La Deutsche Bank va lier la rémunération de la direction aux objectifs de durabilité

Publié le: mercredi 9 décembre 2020

La Deutsche Bank a annoncé son intention de rejoindre un petit nombre d’institutions financières qui lient la rémunération de la direction aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

La plus grande banque allemande a déclaré qu’à partir de 2021, la rémunération des dirigeants serait liée à l’atteinte des objectifs en matière d’investissements dans la finance durable, aux notes de durabilité qu’elle reçoit de cinq grandes agences de notation ESG et à la réussite de la réduction de sa propre consommation d’énergie.

Des banques telles que HSBC, BNP Paribas et UniCredit ont également mis en place différents modèles qui lient la rémunération à l’ESG, car de plus en plus d’investisseurs cherchent à investir dans des entreprises qui privilégient les mesures ESG.

Cela intervient également alors que les décideurs politiques du monde entier se tournent de plus en plus vers les banques pour les aider à promouvoir une transition vers une économie sobre en carbone et à atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat.

20 % de la rémunération liée à l’atteinte des critères ESG au sein de BNP Paribas

« Notre ambition est d’être un chef de file en matière de durabilité dans le secteur financier et de contribuer à un monde respectueux de l’environnement, socialement inclusif et bien gouverné », a déclaré Christian Sewing, directeur général de la Deutsche Bank.

La banque n’a pas divulgué la part de la rémunération de la direction liée à l’atteindre des critères ESG.

BNP Paribas a lié environ 20% de la rémunération variable au respect des critères ESG.

La Deutsche Bank a déclaré qu’elle prévoyait des investissements dans le financement durable d’une valeur de plus de 200 milliards d’euros d’ici 2025, avec plus de 20 milliards d’euros cette année, et d’être elle-même neutre en carbone d’ici 2025.