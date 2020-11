Pfizer annonce avoir trouvé un vaccin contre le coronavirus efficace à 90 %

Publié le: lundi 9 novembre 2020

Pfizer vient d’annoncer les premières données montrant que son vaccin est efficace à 90%, même si l’obtention de données de sécurité supplémentaires sont nécessaires avant l’autorisation de la Food and Drugs Adminsitration (FDA).

Le premier aperçu des données de l’essai clinique en cours de Pfizer montre que le vaccin de la société est plus efficace pour prévenir le COVID-19 que le placebo.

Un communiqué publié tôt le 9 novembre indique que le vaccin de Pfizer et de son partenaire Biotech s’est « avéré efficace à plus de 90% dans la prévention du COVID-19 » selon une analyse précoce qui comprenait 94 cas confirmés de COVID-19 chez les quelques 44 000 participants à l’essai.

« Avec les nouvelles d’aujourd’hui, nous faisons un pas important vers la fourniture aux gens du monde entier d’une percée indispensable pour aider à mettre fin à cette crise sanitaire mondiale », a déclaré le Dr Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer.

Plusieurs experts ont déclaré ces résultats « prometteurs »

« Les données semblent certainement encourageantes », a déclaré le Dr Paul Offit, professeur de pédiatrie à l’hôpital pour enfants de Philadelphie et membre d’un comité indépendant qui conseille la FDA sur les vaccins.

Plus de données sur la sécurité sont encore nécessaires avant que l’entreprise ne demande une autorisation limitée pour les personnes à haut risque (c’est-à-dire les personnes âgées, les fournisseurs de soins de santé et / ou les soignants) ou la demande de licence de produits biologiques plus complète qui accorde l’approbation pour presque tout le monde.

Pas de campagne de vaccination de masse pour le moment

Il n’est pas prévu dans le cadre de ce vaccin d’un plan de vaccination de masse. Premièrement, l’entreprise doit démontrer que le vaccin est non seulement efficace, mais également sûr. Selon les directives de la FDA, cela signifie au moins deux mois de données de sécurité après la dernière injection chez la moitié des volontaires.

La société prévoit de soumettre une demande d’autorisation à la FDA dans la troisième semaine de novembre. À partir de là, la FDA pourrait prendre deux à quatre semaines pour prendre une décision d’autorisation après une audition publique et une recommandation d’un comité consultatif indépendant sur les vaccins.

Selon les directives de la FDA, les entreprises sont autorisées à demander une autorisation d’urgence basée sur les données d’efficacité d’une analyse intermédiaire, plus au moins deux mois de données de sécurité.

Cela pourrait faire de Pfizer la première entreprise à avoir un vaccin disponible si elle avait le feu vert de la FDA.