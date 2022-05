Côte d’Ivoire : ouverture de la COP15 contre la déforestation

Publié le: lundi 9 mai 2022

La COP15 contre la déforestation, estimée par l’ONU à plus de 40 % dans le monde, s’ouvre ce lundi 9 mai 2022 à Abidjan et attend neuf chefs d’États africains autours du président ivoirien, Alassane Ouattara.

Moins connue que sa « grande sœur », la 15e Conférence des parties (COP) de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) s’ouvre aujourd’hui à Abidjan.

Neuf chefs d’États africains sont attendus, parmi lesquels Mohamed Bazoum, président nigérien, son homologue congolais Felix Tschisekedi ou encore le Togolais Faure Gnassingbé. Le président français, Emmanuel Macron et Ursula von der Layen présidente de la Commission européenne participeront quant à eux aux débats, par vidéoconférence.

La Cop15 : « un appel à l’action »

« Terres. Vie. Patrimoine. D’un monde précaire vers un avenir prospère », est le thème de l’évènement, qui est « un appel à l’action pour faire en sorte que la terre, qui est notre source de vie sur cette planète, continue de profiter aux générations présente et futures », selon un communiqué du CNULCD.

« La conférence portera une attention particulière à la restauration d’un milliard d’hectares de terres dégradées d’ici à 2030, la pérennité de l’utilisation des terres face aux impacts du changement climatique et la lutte contre l’argumentation des risques de catastrophes tels que les sécheresses, les tempêtes de sable et de poussière et les incendies de forêt », a encore indiqué les Nations unies.

En Afrique, le projet d’une Grande Muraille verte

Particulièrement touché par la déforestation, notamment dans sa bande sahélienne, le continent africain se pose depuis plusieurs années la question d’une Grande Muraille verte. Un projet gigantesque qui permettrait de restaurer environ cent millions d’hectares de terres arides en Afrique d’ici à 2030 et sur une bande de 8 000 km entre le Sénégal et Djibouti.

Ce projet devrait être débattu lors de cette COP15.