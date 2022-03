Au sommet des banques européennes, subsiste un monde d’hommes

Publié le: mercredi 9 mars 2022

Les 25 plus grandes banques européennes en termes d’actifs ont connu 22 changements de directeur général et de président au cours des deux dernières années, y compris des annonces de nominations à venir, selon une étude sur les postes de direction dans l’industrie. Vingt et un de ces 22 emplois sont allés à des hommes.

Un seul établissement – le britannique NatWest – a une femme PDG, tandis que deux – l’espagnol Santander et le néerlandais Rabobank – ont une femme à la tête de leur conseil d’administration.

« Tim s’en va, alors qui ressemble à Tim ? » a déclaré Claire Godding, ancienne responsable de longue date de la diversité chez BNP Paribas en Belgique, citant les préjugés inconscients comme le principal coupable. « Ce n’est généralement pas une Sarah. »

Cette étude parue à l’occasion de la Journée internationale de la femme, ne donne qu’un aperçu de l’industrie, mais indique jusqu’où les banques doivent aller pour atteindre l’égalité à leur sommet.

Elle suggère que, si l’Europe progresse dans la diversification de sa C-Suite, elle a pris du retard sur Wall Street dans un domaine qui pourrait lui procurer un avantage concurrentiel.

Certains des obstacles les plus tenaces au changement tournent autour de la culture de travail intangible dans les institutions longtemps dominées par les hommes, comme les patrons favorisant le personnel qui reste tard, selon des entretiens avec plus de deux douzaines de spécialistes, dont des cadres supérieurs, des membres de conseils d’administration, des investisseurs et des universitaires.

Il existe un plus grand degré de diversité au sein des équipes de direction élargies des banques européennes, qui comprennent généralement environ 10 à 20 cadres supérieurs sous la direction du PDG.

L’examen a révélé que les femmes représentent environ 25 % de ces équipes. Pourtant, les Européens sont à la traîne des huit banques américaines ayant une portée mondiale majeure – y compris JPMorgan et Citigroup – où la proportion est de 30 % en moyenne.

Formation et flexibilité

Les données, recueillies jusqu’au début de février, ne reflètent pas les nominations en attente qui affecteront la diversité des sexes de plusieurs prêteurs. Certaines banques ont déclaré qu’elles avaient déjà des femmes top managers alignées dans les mois à venir.

Dans les banques européennes, le poste de direction le plus couramment occupé par les femmes était celui de directeur des ressources humaines, un poste qui, selon les experts du secteur, n’implique généralement pas le niveau d’expérience opérationnelle qui permettrait de devenir un futur PDG ou président.

Kristine Braden, responsable de Citigroup Europe, considère la formation comme un outil crucial pour sensibiliser le personnel à la dynamique des genres en jeu.

La PDG de Citi, Jane Fraser, qui est entrée dans l’histoire lorsqu’elle est devenue la première femme directrice générale d’une banque de Wall Street il y a un an, a reconnu la flexibilité du travail au début de sa carrière lorsqu’elle avait de jeunes enfants comme un facteur clé lui permettant de se hisser au sommet.

« Nous voyons un manque de diversité comme un manque d’avantage concurrentiel au fil du temps« , a déclaré Stephanie Niven, gestionnaire de portefeuille mondial d’actions durables chez le gestionnaire d’investissement Ninety One. « Élargir les voix dans une salle élargit la compréhension et le contexte de la prise de décision. »