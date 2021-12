Le groupe Pichet s’engage pour l’autonomie des seniors avec les résidences Loreden

Publié le: mercredi 8 décembre 2021

Le 12 octobre dernier, la société de promotion immobilière Pichet a inauguré une nouvelle résidence pour séniors « Loreden » à Serris (77). Cette résidence est la cinquième du genre imaginée par le PDG du groupe Patrice Pichet et ses équipes. Ces groupements de logements collectifs ont pour objectif d’offrir aux seniors un lieu de vie conjuguant calme, proximité, convivialité, et sécurité.

Mardi 12 octobre 2021, le groupe immobilier dirigé par Patrice Pichet a inauguré son cinquième Loreden implanté à Serris, à quelques kilomètres de Paris. Consacrées au seniors, ces résidences proposent une approche hybride de l’habitat conjuguant qualité de vie et préservation de l’autonomie. Le promoteur envisage d’en ouvrir sept autres d’ici deux ans.

L’habitat au service du lien social, raison d’être du concept Loreden

Patrice Pichet a décidé de construire la nouvelle résidence à proximité du centre-ville de Serris, dans un quartier dynamique regroupant logements, commerces et pôle économique. Cette localisation stratégique permet d’offrir aux séniors un lieu de vie animé, favorisant ainsi la convivialité. Avec Loreden Serris, comme avec les autres résidences, les séniors peuvent apprécier le calme d’un parc paysagé, aménagé en cœur d’ilot, et également profiter d’espaces communs (club house, bibliothèque, cuisine et salle à manger, salle informatique), solarium, jardin potager et boulodrome). Ajouté à cela, de nombreuses activités sont proposées (cuisine, jeux de société, événements à thème) par un régisseur qui accompagne les résidents.

Des résidences multiservices non médicalisées, mais qui assure la sécurité des séniors

Les logements collectifs Loreden offrent des prestations intérieures adaptées au public. Les appartements, équipés en domotique et aménagés de façon ergonomique, offrent un cadre de vie fonctionnel et sécurisé facilitant le quotidien de chacun (volets électriques, interrupteurs et prises à hauteur adaptée, éclairages commandés par détecteurs de présence, salles d’eau fonctionnelles avec sol antidérapant, bac de douche large…). De plus, des aidants professionnels et familiaux proposent aux séniors un large panel de services haut de gamme assurant qualité de vie et bien-être au quotidien (conciergerie, blanchisserie, pressing, courses, livraisons, ménage à domicile, salle pour accueillir les praticiens…)

Sept inaugurations supplémentaires visées en deux ans

Avec l’ouverture de Loreden Serris, les résidences du promoteur immobilier sont désormais au nombre de cinq. Mais le groupe ne veut pas s’arrêter là. En effet, il ambitionne d’implanter sept autres Loreden à l’horizon 2023, pour atteindre 12 résidences réparties sur le territoire français. La prochaine ouvrira ses portes en janvier 2022 à Bassens (33). Les autres villes concernées sont Lormont (33), Les Arcs (83), Ambarès-et-Lagrave (33), Valenciennes (59), Cormontreuil (51) et Belberaud (31). Une volonté de développement pertinente au regard du vieillissement progressif de la population. « L’avancée en âge de la société française et l’isolement croissant des seniors imposent d’imaginer des lieux de vie adaptés », estime Patrice Pichet.