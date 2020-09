Danone, la première « entreprise à mission » internationale

Le géant laitier français Danone a présenté des plans visant à intégrer des objectifs sociaux et environnementaux à ses statuts.

Le propriétaire des marques Activia et Alpro a déclaré en mai dernier son intention d’inclure des objectifs tels que la fourniture d’une alimentation saine et la préservation des ressources de la planète dans ses statuts et a révélé qu’un comité de mission, vérifié par un tiers indépendant, auditera les progrès et fera un rapport aux actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle.

La société a déclaré qu’un comité remettrait la « feuille de route » de Danone et mettrait un accent sur ses progrès, en particulier sur des sujets tels que la santé et la nutrition, l’eau, l’agriculture, la biodiversité, les emballages, l’innovation sociale, les personnes et les questions sociales.

Alignement avec les Objectifs de développement durables de l’ONU

Danone a annoncé son intention de devenir une « entreprise à mission » telle qu’elle est définit en France. Introduit en 2019 par le gouvernement français, elle se définit comme une entreprise dont l’objet et les objectifs dans les domaines social, sociétal et environnemental sont définis dans ses statuts.

La société a déclaré : « La pertinence de ce nouveau statut dépasse largement les frontières de la France car il engage légalement, au cœur de l’entreprise, la raison d’être de Danone, qui s’applique à l’échelle mondiale ».

Son objectif est cohérent avec la mission de Danone définie en 2005 et qui est d’ « apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre ». Ses objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux sont cohérents avec le cadre d’action « OnePlanet, One Health » et les neuf objectifs stratégiques intégrés, définis en 2018, alignés sur les objectifs de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030. Ils définissent les modèles d’entreprise, de marque et de confiance de l’entreprise, qui entendent générer une création de valeur durable à long terme.

Certification B Corp

Danone a suggéré la cohérence de cette étape avec son ambition de devenir une société certifiée B Corp, une certification qui mesure l’ensemble des performances sociales et environnementales d’une entreprise et évalue l’impact des opérations, du modèle commercial et de la gouvernance sur les travailleurs, la communauté, l’environnement et les clients.

À ce jour, 20 filiales de Danone ont obtenu la certification B Corp et plus d’un tiers de l’activité mondiale de Danone est déjà couverte par la certification B Corp. 15 filiales supplémentaires sont en cours de certification pour 2020.