Airbnb et Elocky : voyager malgré le Coronavirus

Publié le: lundi 8 juin 2020

Alors que le coronavirus a fortement fait chuter les mouvements de population en raison des mesures de confinement prises à travers le monde, certains pays commencent à retrouver une vie beaucoup plus libre. Peu à peu, les habitants retournent à une vie normale et se réessayent à voyager. Cependant, de nombreux hôtels restent fermés et l’une des seules solutions existantes est Airbnb. Dans le contexte actuel, il reste pourtant impératif de limiter les contacts physiques, notamment entre les propriétaires et les locataires au moment de la remise des clés de la location…

Pour répondre à ce problème, il existe les serrures connectées. Avec un système de clés dématérialisées, un locataire peut alors donner un accès à sa porte sans avoir à rencontrer physiquement ses locataires…

Les serrures connectées Elocky, une ouverture simple et sécurisée

Afin de faciliter l’accès aux résidences d’Airbnb en ces temps de crise sanitaire mondiale, les serrures connectées représentent donc une aubaine pour les propriétaires. En effet, grâce à ces systèmes d’ouverture dématérialisée, un locataire peut obtenir un accès à une serrure simplement via une application sur un téléphone.

Parmi les solutions existantes, il existe la start-up française Elocky, qui offre de nombreux produits pour répondre à la demande d’un marché en pleine transition. Avec des fermetures électroniques telles que la serrure eVy 2 by Elocky, la jeune pousse bordelaise propose une solution innovante, sécurisée, en accord avec son temps.

En effet, à l’aide d’une application sur téléphone, un propriétaire peut aisément gérer les accès aux serrures de sa location. Il s’avère aussi que ce système propose un aspect bien plus sécuritaire que des clés physiques, puisque l’application d’Elocky permet au propriétaire de savoir à quelles heures la serrure a été ouverte. De plus, un journal de bord permet également d’alerter le propriétaire si sa serrure ou sa porte essayent d’être forcées.

Face à l’épidémie de Covid-19 et la transition numérique de nos sociétés, les serrures connectées d’Elocky s’imposent donc comme un incontournable pour les propriétaires désireux de louer une résidence sur des sites que Airbnb…